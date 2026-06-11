Weltklasse-Quartett Salut Salon

Nach den Programmen „Liebe“ und „Träume“ vollenden die Musikerinnen ihre Konzert-Trilogie mit „heimat“. Sie widmen sich einer Frage, die aktueller und persönlicher kaum sein könnte: Was ist Heimat? Ein Ort, eine Tradition, ein Gefühl oder die Menschen, die uns umgeben? Sind es Worte, Klänge, Sprachen und Erinnerungen, die uns prägen?

Salut Salon nähern sich dieser Frage auf ihre ganz eigene Weise – mit Musik aus unterschiedlichsten Kulturen und Epochen. Werke von Mozart, Saint-Saëns und Aaron Copland treffen auf Lieder aus Finnland, Frankreich und Ägypten sowie eigene Kompositionen. „heimat“ ist ein facettenreiches Programm, das die Grenzen zwischen Klassik, Weltmusik, Unterhaltung und Performance mühelos überschreitet.

Mit der traumwandlerischen Leichtigkeit, mit der Salut Salon musikalische Schätze aus aller Welt auf die Bühne bringen, geben sie dem Publikum zugleich ihre ganz eigene Antwort auf die Frage nach Heimat: Sie sind in der Welt zu Hause – und ihre Heimat ist die Musik.

„Dass ein Ensemble dieses Formats im Kulturssommer Arnsberg auftritt, ist etwas ganz Besonderes“, betont Kirsten Minkel, Leiterin des Kulturbüros. „Salut Salon ist weltweit gefragt und spielt üblicherweise in deutlich größeren Häusern.“ Möglich wird dieses außergewöhnliche Gastspiel durch die Unterstützung der Sparkasse Mitten im Sauerland, die seit vielen Jahren die Kultur in der Region fördert und dazu beiträgt, kulturelle Erlebnisse von internationalem Rang vor Ort zugänglich zu machen. „Für unser Publikum bietet sich die seltene Gelegenheit, dieses hochkarätige Quartett im Sauerland-Theater hautnah zu erleben.“

Karten (23,20 €) sind erhältlich im Vorverkauf unter: www.reservix.de und in den reservix-Vorverkaufsstellen wie u.a.: Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10, 59821 Arnsberg; Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6, 59821 Arnsberg; Reisebüro Meyer, Marktstr. 8, 59759 Arnsberg. Soweit verfügbar, gibt es Karten auch an der Abendkasse.