Weltklasse, Klangvielfalt und besondere Orte

Der Sauerland-Herbst präsentiert vom 26. September bis 24. Oktober 2026 internationale Stars, junge Talente und die ganze Bandbreite moderner Brassmusik.

Wenn der Herbst ins Sauerland einzieht, beginnt für Musikfreunde eine besondere Zeit. Dann verwandelt das internationale Brass-Festival Sauerland-Herbst Kirchen, Hallen, Unternehmen, ein Besucherbergwerk und sogar ein Schiff in außergewöhnliche Konzertsäle. Vom 26. September bis 24. Oktober 2026 stehen 17 Herbstkonzerte auf dem Programm. Gemeinsam mit dem Open-Air-Festival im Juli umfasst der Sauerland-Herbst 2026 insgesamt 20 Konzerte an 18 Orten.



Schon der Auftakt setzt ein deutliches Zeichen: Canadian Brass, eines der berühmtesten Blechbläserensembles der Welt, eröffnet die Herbstkonzerte am 26. September in Meschede und ist am folgenden Vormittag noch einmal in Finnentrop zu erleben. Seit mehr als 50 Jahren steht das Quintett für technische Perfektion, musikalischen Witz und Programme, die mühelos zwischen Renaissance, Klassik, Jazz und Unterhaltung wechseln.

Quelle: Canadian_Brass ©Chris Goulet Canadian Brass

Auf dem Wasser oder unter Tage



Ein weiterer Höhepunkt erwartet das Publikum am 29. September auf dem Hennesee. Wenn Wieder, Gansch und Paul an Bord der EMS Hennesee auftreten, verbinden sich Musik, Humor und besondere Atmosphäre zu einem Konzerterlebnis, das es so nur beim Sauerland-Herbst gibt. Thomas Gansch gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Gästen des Festivals. Gemeinsam mit Leonhard Paul und Albert Wieder zeigt er, wie unterhaltsam musikalische Spitzenklasse sein kann.



Ganz andere Klangwelten eröffnet Trompeter Frederik Köster mit seiner Formation Dark Matter im Josefsheim Bigge. Jazz, Improvisation und elektronische Elemente verschmelzen zu einer modernen, offenen Musiksprache. Einen Tag später geht es unter Tage: Das Ensemble ART’uur gastiert im Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck. Die Verbindung von Brassmusik, Fels und außergewöhnlicher Akustik verspricht einen Abend, der lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Quelle: Frederik Köster Frederik Köster

Vielfältiges Programm

Gerade diese Vielfalt prägt das gesamte Festival. Jack Russel’s Halsbänd bringt lebendige Blasmusik nach Medebach. Westfalen Winds präsentiert in Sundern-Hachen sinfonische Bläsermusik auf höchstem Niveau. German Hornsound zeigt im Schmallenberger Habbels die faszinierende Bandbreite des Horns. In Warstein treffen sich Trompete und Orgel, während MAXJOSEPH im Kloster Bredelar Volksmusik neu denkt und traditionelle Klänge mit zeitgemäßen Ideen verbindet.



Mit Geneva Brass in einem Briloner Autohaus, dem Sinfonieorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis im Sauerland-Theater und Folkwang Brass Essen in der Kirche von Reiste führt die musikalische Reise weiter durch die Region. Dabei reicht das Spektrum vom professionellen Spitzenensemble bis zum engagierten musikalischen Nachwuchs. So wird deutlich: Der Sauerland-Herbst holt nicht nur internationale Künstler in die Region, sondern stärkt zugleich die heimische Musiklandschaft.



Zu den Höhepunkten der zweiten Festivalhälfte gehört 10forBrass. Das Ensemble gastiert in Hallenberg und bei der Firma BJB in Arnsberg. Sein Programm führt von Bach und Rossini über Gershwin bis zu „Moon River“ und der „Star-Wars-Suite“. Am 18. Oktober wird die Abtei Königsmünster zum Schauplatz eines festlichen „Rendezvous for Brass“. genesis Brass musiziert dort gemeinsam mit den Teilnehmern des Posaunenchorworkshops.



Den Abschluss gestaltet am 24. Oktober die Brass Band Limburg im Oversum Winterberg. Kraftvoller Brass-Band-Sound, große Dynamik und feinste Klangkultur setzen den Schlusspunkt unter vier intensive Festivalwochen.



Ergänzt werden die Konzerte durch die Brass-Akademie mit Workshops zu Improvisation, Posaunenchor und Jagdhorn. Damit ist der Sauerland-Herbst weit mehr als eine Reihe hochkarätiger Auftritte. Er bringt Profis, Nachwuchsmusiker und Publikum zusammen. Vor allem aber beweist das Festival erneut, dass internationale Musikkultur auch abseits der großen Metropolen zu Hause sein kann – mitten im Sauerland.





Sauerland-Herbst 2026 – die Herbstkonzerte

Datum Ensemble Konzertort Sa., 26.09. Canadian Brass Stadthalle Meschede So., 27.09. Canadian Brass Festhalle Finnentrop Di., 29.09. Wieder, Gansch und Paul EMS Hennesee, Meschede Mi., 30.09. Frederik Köster / Dark Matter Josefsheim Bigge Do., 01.10. ART’uur Besucherbergwerk Ramsbeck Sa., 03.10. Jack Russel’s Halsbänd Schützenhalle Medebach So., 04.10. Westfalen Winds Schützenhalle Sundern-Hachen Di., 06.10. German Hornsound Habbels, Schmallenberg Do., 08.10. Duo Pierobon und Nicoletta LWL-Klinik Warstein Fr., 09.10. MAXJOSEPH Kloster Bredelar Sa., 10.10. Geneva Brass Autohaus Witteler, Brilon So., 11.10. Sinfonieorchester der Musikschule Sauerland-Theater Arnsberg Do., 15.10. Folkwang Brass Essen St. Pankratius, Reiste Fr., 16.10. 10forBrass Stadthalle Hallenberg Sa., 17.10. 10forBrass Firma BJB, Arnsberg So., 18.10. genesis Brass Abtei Königsmünster, Meschede Sa., 24.10. Brass Band Limburg Oversum Winterberg

Brass-Akademie: Improvisationsworkshop am 10. und 11. Oktober, Posaunenchorworkshop vom 16. bis 18. Oktober sowie Jagdhornbläserworkshop am 25. Oktober.



Programm und Tickets: www.sauerland-herbst.de