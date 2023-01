Weltcup mit Lokalmatadoren aus dem Sauerland

Goldmedaillengewinnerin Hannah Neise beim Weltcup 2022 in Winterberg Foto: Dietmar Reker

Winterberg. (ske) Nach den drei Auftakt-Rennen in Whistler (Kanada), Park City und Lake Placid (USA) macht der BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton presentend by VELTINS in der nacholympischen Saison erstmals Station in Europa. In der VELTINS-EisArena steigt vom 6. bis 8. Januar der 4. Weltcup und läutet den Countdown für die Weltmeisterschaften vom 23. Januar bis 5. Februar in St. Moritz ein. Der Weltcup nimmt nach dem Übersee-Trip endgültig an Fahrt auf.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich vor allem auf ein Wiedersehen mit dem Team des deutschen Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) freuen, das bei den Olympischen Spielen in Peking vor einem knappen Jahr für sp ektakuläre „goldene“ Momente gesorgt hat. Ob Lokalmatadorin Laura Nolte, Francesco Friedrich oder Silbermedaillengewinner Johannes Lochner und Christoph Hafer (Bronze) im Bob oder Hannah Neise, Christopher Grotheer und Axel Jungk (Silber) bei den Skeletonis: Das BSD-Team will den Heimvorteil nutzen und sich für die WM einfahren. Bob-Bundestrainer René Spies erwartet, dass seine Schützlinge vorn mitfahren und Siege einfahren. Auch Skeleton-Bundestrainer Christian Baude setzt auf seine Crew im Kampf ums Podium.

Quelle: Dietmar Reker Team Francesco Friedrich im Viererbob am 09. Januar 2022, Bob und Skeleton Weltcup Winterberg, 07. – 09. Januar 2022, EisArena Winterberg,

Die internationale Konkurrenz ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Können der Schweizer Bob-Pilot Michael Vogt und der Brite Brad Hall, die sich in den drei Übersee-Rennen in starker Form präsentiert haben, auch in Winterberg für Furore sorgen? Bei den Skeletonis dürften die beiden Briten Matt Weston und Marcus Wyatt eine wichtige Rolle im Kampf ums Podium spielen.

Der Weltcup wird wieder in der seit Jahrzehnten bewährten Weise gemeinsam vom Sportzentrum Winterberg (SZW) und dem BSC Winterberg ausgerichtet.

VELTINS-Kreisel ohne Besucherinnen und Besucher

Aufgrund einer Leckage der Ammoniakanlage im VELTINS-Kreisel ist dieser für die Besucherinnen und Besucher beim Weltcup gesperrt. Es wird lediglich einen Fußweg durch den Kreisel geben. An einer Stelle im Kreisel tritt gasförmiges Ammoniak aus, welches nach oben geleitet wird. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten besteht keine Gesundheitsgefahr, weder für die Sportlerinnen und Sportler noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es kann jedoch zu einem unangenehmen Geruch kommen. Die von der Feuerwehr Winterberg vorgenommenen Messungen lagen unter den gesetzlichen Richtwerten, weitere sind täglich geplant.

Die Rennzeiten (Änderungen vorbehalten)

Freitag, 6. Januar 2023:

1. Lauf: 11.30 Uhr Skeleton Herren, 2. Lauf:13.15 Uhr Skeleton Herren.

Lauf: 15.30 Uhr: Skeleton Damen, 2. Lauf 17.00 Uhr: Skeleton Damen.

Samstag, 7. 1. 2023

1. Lauf: 9.30 Uhr Monobob Damen, 2. Lauf: 11.00 Uhr Monobob Damen.

Lauf: 13.30 Uhr Zweierbob Herren, 2. Lauf: 15.00 Uhr Zweierbob Herren.

Sonntag, 8. 1. 2023

Lauf: 10.00 Uhr Zweierbob Damen, 2. Lauf: 11.30 Uhr Zweierbob Damen Lauf: 14.30 Uhr Viererbob Herren, 2. Lauf: 16.00 Uhr Viererbob Herren.

Bildnachweis: Hannah Neise, WC Winterberg 2022; 4er Bob Francesco Friedrich WC Winterberg 2022; ©Dietmar Reker