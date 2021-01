Weltcup in Winterberg ist wichtiger Wegweiser Richtung Peking

BMW IBSF Weltcup Bob + Skeleton an diesem Wochenende in Winterberg

Vom 08. bis zum 10. Januar 2021 läuft in Winterberg der BMW IBSF Weltcup Bob und Skeleton. Dies ist der fünfte Weltcup, der in Winterberg ausgetragen wird, präsentiert wird er von der Brauerei VELTINS. Insgesamt 21 Nationen werden an den Start gehen, die von den Wintersportfans leider nur vom Fernseher aus angefeuert werden können, da die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer vor Ort stattfinden muss. Nichtsdestotrotz freuen sich die Athletinnen und Athleten darauf, in Winterberg an den Start gehen zu können.

Start am Freitag

Am heutigen Freitag finden die Weltcup-Läufe im Skeleton statt. Zuerst starten die Männer um 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, danach folgen die Frauen um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr. Insgesamt treten 25 Schlitten bei den Herren und 23 Schlitten bei den Damen an den Start.

Unter den Startern ist auch Martins Durkus aus Lettland dabei, der momentan mit vier Siegen in vier Rennen das Feld dominiert und in Winterberg mit 55,51 Sekunden den Bahnrekord hält. „Ich bin sehr motiviert und freue mich auf das Rennen. Alles ist möglich, da die Deutschen ihre guten Ergebnisse verteidigen wollen und alle anderen Starter versuchen werden, dies zu verhindern“, so der Lette auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Bei den Damen geht unter anderem die Schmallenbergerin Hannah Neise an den Start. Der Weltcup in Winterberg ist ihre Heimpremiere und sie freut sich sehr auf ihren Start dort. „Gerade bei einem Heimrennen ist es natürlich sehr schade, dass keine Zuschauer vor Ort sein können. Aber ich weiß, dass mich alle auch von Zuhause aus super unterstützen werden“, so die 20-Jährige.

Bobs starten Samstag und Sonntag

Den Anfang am Samstag machen die Bobs der Frauen um 9:15 Uhr und 11:00 Uhr. Leonie Fiebig kann nach drei Starts bisher zwei Siege und einen dritten Platz vorzeigen. Keine schlechte Bilanz! „Ich freue mich sehr, hier in Winterberg zusammen mit Mariama Jamanka an den Start gehen zu können“, fasst die Anschieberin ihre Vorfreude zusammen. Auch Laura Nolte freut sich auf den Start, spricht aber gleichzeitig von einem „brutalen Kampf“ um die Startplätze für Olympia in Peking bei den Frauen: „Wir liegen alle unglaublich eng beieinander und haben das gleiche Niveau“. Winterberg ist somit ein wichtiger Indikator für die Olympischen Spiele, die in 13 Monaten stattfinden werden.

Bei den Herren starten um 14:00 Uhr und 15:45 Uhr mitunter Johannes Lochner und Francesco Friedrich. „Ich freue mich sehr auf den Vierer. Momentan liegt unser Fokus aber auch bei Materialentwicklung“, so Lochner am Donnerstag. Friedrich kann nach acht Rennen sieben Siege vorweisen und gilt damit als potenzieller Siegeskandidat. „Mein großes Ziel ist Peking. Wenn man bei Olympischen Spielen Gold holt, spielen alle anderen Medaillen keine große Rolle mehr. Auch hier in Winterberg will ich weiterhin daran arbeiten, alles zu optimieren“, so der Athlet vom BSC Sachsen Oberbärenburg. Die Viererbobs der Männer werden Sonntag um 12:00 und 14:00 Uhr starten. Bundestrainer René Spieß fasst zusammen: „Winterberg ist ein wichtiges Pflaster auf dem Weg zu Olympia. Ich erwarte, dass unsere Athleten von den anderen Nationen unter Druck gesetzt werden und sie um die Medaillen kämpfen müssen“.

Das Foto zeigt die Weltcupsieger am 03. Januar 2020: Francecso Friedrich, Candy Bauer, Alexander Schueller und Thorsten Margis. (Foto: Dietmar Reker)