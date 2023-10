Wellness und Wandern – der Wohlfühl-Herbst im Schmallenberger Sauerland

Eiche, Ahorn und Buche tragen bunten Blätterschmuck. Die leuchtenden Farben in Rot und Gelb fangen die Sonne ein. Doch die warmen Tage werden selten. Immer öfter treiben heftige Windböen das bunte Laub durch die Luft. Es führt einen tollen Tanz auf den Waldwegen auf, während dichte Wolken an den Bergen des Sauerlandes hängen.

Abenteuer vor der Haustür

Das Sauerland hat im Herbst einen ganz besonderen Reiz. Es lohnt sich, die Natur in dieser wilden Stimmung zu erkunden. Die Schmallenberger Sauerland Tourismus hat dafür extra eine Sammlung von Wildwetterwanderungen zusammengestellt. Hier finden sich die schönsten Wege, die bei Nebel und Niesel besonders reizvoll sind.

Wandern bei Regen? Unbedingt! Mit einer guten Jacke und wetterfesten Schuhen kein Problem. Wagen Sie es! Kühl benetzt der feuchte Nebel die Haut. Wild zerzaust der Wind das Haar und färbt die Wangen rot. Herrlich! Solche kleinen Abenteuer erlebt, wer sich auch bei Schmuddelwetter vor die Tür traut.

Obdach im Wellness-Tempel

Wer sich wagemutig in den Sauerländer Herbst stürzt und verwunschene Pfade erkundet, hat eine Belohnung verdient. Exquisites Obdach nach dem Schmuddelwetter gewährt das 5-Sterne-Romantik- und Wellness-Hotel Deimann in Schmallenberg. Seit 1917 schon ist das Traditionshaus in Familienbesitz und ganz dem Wohlbefinden seiner Gäste verpflichtet. In den gemütlichen Zimmern und Suiten und der familiären Atmosphäre fühlt man sich sofort willkommen. Der erste Weg nach der stürmischen Herbstwanderung führt aber in die herausragende Saunalandschaft.

Neues Spa auf drei Etagen

Was gibt es Schöneres, als nach einer rauen Wanderung durch den Sauerländer Herbst in einer Panoramasauna Platz zu nehmen? Zurücklehnen, wohlige Wärme auf der Haut, nichts mehr müssen. Danach vielleicht noch ein Spa Treatment mit Massage

oder Kosmetik? Das Deimann bietet auch spezielle Behandlungen wie den „Sauerländer Wiesentraum“ oder den „Wilzenbergzauber“. Lassen Sie sich verwöhnen!

Die Corona-Pause hat das Hotel Deimann für umfangreiche Modernisierungen genutzt. Entstanden sind ein neues Spa und eine Saunalandschaft auf drei Etagen und 500 qm. Ein exklusiver Rückzugsort, der Erwachsenen vorbehalten ist. Ein besonderes Highlight ist der Infinity Pool, der Ende des Jahres fertiggestellt sein wird. Dort umschmeichelt das seidige Wasser den Körper, während der Blick über den Park und die Landschaft dahinter schweift. Herrlich!

Herbstzauber für Körper und Geist

Das Sauerland lohnt sich bei jedem Wetter. Im Herbst besonders, denn da gehen die wild-romantische, mitunter stürmische Natur und die Sauerländer Gemütlichkeit und exklusiven Thermen im Hotel Deimann eine tolle Kombination ein. Endlich ist Herbst!

www.schmallenberger-sauerland.de