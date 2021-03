Weitere Sterne für Projekte der REGIONALE 2025

„Bauen mit Holz“, „BusLab Meschede“ erhalten jeweils ersten Stern – schon zweiter Stern für die „Naturentdeckerorte – Naturerleben für die Jüngsten“

„Hier sind die richtigen Impulse, Initiativen und Ideen auf dem Weg zur REGIONALE 2025.“ Landrat Dr. Karl Schneider freute sich am Mittwoch (17.03.) darüber, gleich zwei neue Projekte im Hochsauerlandkreis mit einem Stern, ein weiteres bereits mit dem zweiten Stern auszeichnen zu können: „Der Regionale-Ausschuss hat mit dieser Auszeichnung erkannt, dass dies sehr gute Beiträge aus dem Sauerland für Südwestfalen sind, die innovativ sind und sich chancenreich weiter entwickeln lassen. Gern übergebe ich die Urkunden“, so der Landrat.

„Bauen mit Holz“ ist ein solches Projekt, das jetzt den ersten Stern erhielt. Am „Informations- und Demonstrationszentrum Holz (I.D.Holz) in Olsberg und damit „dort verortet, wo der nachhaltige Wertstoff Holz wächst“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer, soll mit vielen Akteuren ein regelrechtes Wissenscluster entstehen, das als Kompetenz- und Modellregion das Wissen vieler Akteure aus Handwerk, Forstwirtschaft und Wissenschaft bündelt. „Südwestfalen ist der Standort einer starken Holzbranche. Olsberg will sich zur Plattform für ein Netzwerk etablieren, zum Dreh- und Angelpunkt, der für das das Bauen mit Holz die Schlüsselfunktion für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Bauwesen übernimmt“, ergänzt Martin Schwarz vom I.D. Holz. „Reichlich Erfahrung eines großen Netzwerks aus Unternehmen, Kommunen, Hochschulen und weiteren Institutionen aus den vergangenen Jahren bringen wir mit ein. Dieses Know-How nutzen wir für unser Projektziel, künftig in Industrie und Gewerbe, Kommunen, aber auch im privaten Bereich viel mehr Holz zum Einsatz zu bringen“, freut sich Bürgermeister Fischer über Stern Nummer Eins, dem weitere folgen sollen.

Auch einen ersten Stern erhielt das „BusLab Meschede“. Dieser „Experimentierraum“ steht für nachhaltige und flexible Mobilitätsangebote, die umweltschonend und kostengünstig eine Alternative zum Pkw darstellen sollen. „Der erste Stern zur REGIONALE 2025 verschafft unserem Projekt BusLab Meschede Rückenwind“, sagt Hauke Möller von der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH. Und weiter: „Beim BusLab testen wir die Anbindung von ÖPNV aus der Kernstadt Meschedes zum Gewerbegebiet Enste auf die die grundsätzliche Übertragbarkeit, also wenn es darum geht, Gewerbegebiete an den ÖPNV anzubinden“, sagt Hauke Möller. Darüber hinaus kommen beim Bus-Lab viele innovative Elemente zum Zuge: „Digitale, bedarfsgesteuerte Fahrtenangebote, umweltschonende Antriebe gehören zu diesem Projekt. Hauke Möller ist zuversichtlich: „Wir haben mit dem BusLab ein innovatives Mobilitätskonzept für die gesamte Region Südwestfalen zum Ziel. Der erste Stern bringt uns dazu wieder einen Schritt näher.“

Bereits den zweiten Stern gab es für das gemeinsam von den Naturparken (NP) Sauerland-Rothaargebirge, Arnsberger Wald und Diemelsee verantwortete Projekt „Naturentdeckerorte“. Hier stehen die Jüngsten im Fokus. Naturentdeckerorte sollen typische natürliche Lebensräume für Familien, Schulklassen, Kindergärten und Naherholungssuchende erlebbar machen, und darüber hinaus auch mit Hilfe digitaler Hilfsmittel wie „Virtual Reality“-Installationen. „Seit der Auszeichnung mit dem ersten Stern im August 2020 haben wir viele Vorschläge und Ideen für neue Entdeckerorte aus den Kommunen sammeln können“, sagt Detlef Lins, Geschäftsführer des NP Sauerland Rothaargebirge: „Mit den Naturentdeckerorten bringen wir den Jüngsten mit attraktiven neuen Ideen die sie unmittelbar umgebende Natur und Umwelt näher – digital und direkt vor der Haustür „. Jens Hoheisel vom NP Arnsberger Wald ergänzt: „Auch wir sehen die großen Chancen in diesem bereits fortgeschrittenen Projekt – insbesondere für Kooperationsmöglichkeiten eines nachhaltigen touristischen Angebots.“ Der zweite Stern gibt beiden Verantwortlichen Zuversicht – ein tragfähiges Konzept ist mit dem zweiten Stern bestätigt, beim dritten Stern sind dann Fördermittel sicher.