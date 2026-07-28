Weitere Stadtführung in Arnsberg: „Starke Frauen“ 

Am Freitag, den 7. August nimmt Sie Stadtführerin Dagmar Kurth-Heckmann mit auf eine besondere Tour durchs Arnsbergs Historie, nämlich auf den Spuren von starken Frauenpersönlichkeiten, die Arnsbergs Geschichte mitgeprägt haben. Bei diesem Rundgang erfahren Sie aus garantiert weiblicher Sicht, welches Schicksal eine Mätresse des Erzbischofs ereilte und wie der Alltag der einfachen Frauen im Mittelalter aussah. Aber auch in die neuere Geschichte wird geschaut. Ein kleiner Umtrunk ist in dieser Führung von Frauen für Frauen, bei der Männer ausdrücklich willkommen sind, auch enthalten. Treffpunkt ist um 18 Uhr Neumarkt / Ecke Steinweg.

Führung: Starke Frauen Datum: Freitag, 07.08.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg Preis: Erwachsene 15,00 € Anmeldung: erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.