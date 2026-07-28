Magazin für die Sauerländer Lebensart

Weitere Stadtführung in Arnsberg: „Starke Frauen“ 

Am Freitag, den 7. August nimmt Sie Stadtführerin Dagmar Kurth-Heckmann mit auf eine besondere Tour durchs Arnsbergs Historie, nämlich auf den Spuren von starken Frauenpersönlichkeiten, die Arnsbergs Geschichte mitgeprägt haben. 

28. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Wolfgang Detemple

Am Freitag, den 7. August nimmt Sie Stadtführerin Dagmar Kurth-Heckmann mit auf eine besondere Tour durchs Arnsbergs Historie, nämlich auf den Spuren von starken Frauenpersönlichkeiten, die Arnsbergs Geschichte mitgeprägt haben.  Bei diesem Rundgang erfahren Sie aus garantiert weiblicher Sicht, welches Schicksal eine Mätresse des Erzbischofs ereilte und wie der Alltag der einfachen Frauen im Mittelalter aussah. Aber auch in die neuere Geschichte wird geschaut. Ein kleiner Umtrunk ist in dieser Führung von Frauen für Frauen, bei der Männer ausdrücklich willkommen sind, auch enthalten. Treffpunkt ist um 18 Uhr Neumarkt / Ecke Steinweg. 

Führung:Starke Frauen
Datum:Freitag, 07.08.2026
Uhrzeit:18.00 Uhr
Treffpunkt:Neumarkt / Ecke Steinweg
Preis:Erwachsene 15,00 € 
Anmeldung:erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Kunst und Kultur
Empfang für die Schützenvereine der Stadt Warstein
24. April 2026 | 2 Minuten Lesezeit
Kunst und Kultur
Geschichte der medizinischen Versorgung Warsteins
14. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Weltenzeiten-Banner
Kunst und Kultur
Korridore laden zum Betrachten, Besinnen und Bestaunen ein
10. November 2022 | 3 Minuten Lesezeit