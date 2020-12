Weitere Schaufenster werben für die Stadt Warstein

Stadtmarketing Warstein e.V. ergänzt Leerstände mit weiterer Schaufensterwerbung an der Hauptstraße

Mit der Aktion „Schaufenster der Stadt“, wurden schon zwei leerstehende Immobilien mit Werbefolien aufgefrischt, auf denen Ausflugsziele der Stadt Warstein zu sehen sind. Nun folgt die nächste Folierung an der Hauptstraße.

Die neuen Folien an der Immobilie an der Hauptstraße 3 zeigen weitere Sehenswürdigkeiten von Warstein. Zu sehen sind die Alte Kirche, der Bullerteich, das Haus Kupferhammer und der Piusberg. Dazu ein passender Spruch mit Hinweis auf die Webseite der Stadt Warstein und eine Rufnummer des Ladenlokalinhabers, damit sich Interessierte direkt mit dem Inhaber der Immobilie in Verbindung setzen können.

Die Aktion wird durch den Stadtmarketing Warstein e.V. organisiert und soll Motor für die Wiederbelebung der Leerstände in der Stadt sein. Die Geschäfte sollen bis zur nächsten Verpachtung kostenfrei als Schaufenster für die Stadt Warstein dienen.

„Es ist sehr schade, dass an der Warsteiner Hauptstraße mehrere Leerstände zu beklagen sind. Dank der Aktion „Schaufenster der Stadt“ werden die „grauen“ Schaufenster mit großer abenteuerreicher oder historischer Werbung der Stadt Warstein gestaltet“, sind sich Frau Vogt und Herr Kehl als Inhaber der Immobilie an der Hauptstraße 3 einig. Vogt fügt hinzu „Wir freuen uns, dass diese Aktion für uns kostenfrei ist und möchten uns beim Team des Stadtmarketings herzlich bedanken.“

„Die Aktion nimmt mehr und mehr Gestalt an. Wir sind erfreut darüber, Werbung für die Stadt Warstein und somit auch die leerstehenden Ladenlokale entlang der Hauptstraße so gestalten zu können, dass das Stadtbild einen positiven und schöneren Eindruck gewinnt. Selbstverständlich erhoffen wir uns aber auch, dass in Zukunft die folierten Schaufenster wieder durch attraktive Ladenlokale oder Dienstleister gefüllt werden“, erklärte Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.

Wenn sich Immobilieneigentümer entlang der Hauptstraße oder an anderen Leerständen im Stadtgebiet Warstein bei der Aktion „Schaufenster der Stadt“ beteiligen möchten, können sich diese beim Stadtmarketing Warstein e.V. unter der Rufnummer 02902/81-205 melden oder per E-Mail an j.tepas@warstein.de wenden.