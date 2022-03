Weiterbildung für viele Lebenslagen

VHS bietet zahlreiche Kurse in der Stadt Warstein an

Presse-Info März 2022

Ab diesem Monat startet die VHS Lippstadt-Anröchte-Erwitte-Rüthen-Warstein wieder zahlreiche Kurse, deren Veranstaltungsort in der Stadt Warstein liegt. Bei einigen sind noch Plätze frei. „Wir freuen uns über das vielfältige Angebot der Volkshochschule für alle möglichen Lebenslagen direkt hier vor Ort und hoffen auf weiterhin rege Beteiligung“, unterstreicht Heribert Kaja, Mitarbeiter im Sachgebiet Soziales, Schule, Sport und Kultur der Stadt Warstein.



Am Dienstag, 8. März, ab 18 Uhr startet der Kurs „Smartphone und Tablet – Grundlagen“. Schritt für Schritt machen sich die Teilnehmenden mit der Bedienung von Smartphones, Laptops oder Tablets vertraut, anschließend lernen sie weitere Funktionen der Geräte kennen und probieren häufig genutzte Anwendungen (Apps) aus. Ort: Liobaschule (Raum 4.1.14), Schwarzer Weg 25, in Warstein.



Weiter geht es ab Montag, 14. März, um 17:00 Uhr mit dem Angebot „Präsentationen erstellen“. Microsoft Powerpoint bietet eine ganze Bandbreite an Programmfunktionen zur Erstellung von digitalen Präsentation. Für das Berufsleben ist es essentiell diese zu kennen und sicher zu beherrschen. Ort: Liobaschule, Raum 4.1.03 (Hörsaal).



Wer eine ganz spezielle Frage, aber keine Zeit für den Besuch eines Kurses hat, ist bei der „Individuellen Sprechstunde“ genau richtig. Einmal im Monat, immer dienstags von 18 bis 19:30 Uhr findet diese in der Liobaschule statt. Fragen zum PC, Handy oder Laptop werden vorab an die Kursleitung übermittelt und dann individuell vor Ort besprochen.



Auch im Bereich Ernährung stehen im März wieder neue Kurse an: Ab Dienstag, 15. März, 18:30 Uhr können Herren kochen lernen oder ihre Kochkünste unter professioneller Anleitung verfeinern. Ort: Liobaschule, Raum 1.1.12 (Küche). Zum Frühlingsbeginn starten auch wieder die Wildkräuterführungen. Am Donnerstag, 7. April, um 16 Uhr findet die erste der Reihe in Warstein statt. Ort: Liobaschule, Raum 1.1.12 (Küche)

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-lippstadt.de