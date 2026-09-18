Weit über den ursprünglichen Erwartungen: Skywalk Willingen steuert auf die Million zu

Innerhalb von gut drei Jahren hat sich der Skywalk zu einer der Hauptattraktionen der Region entwickelt: Er zieht ganzjährig Gäste nach Willingen, hat die Entwicklung am Mühlenkopf mit vorangetrieben. Weitere Pläne liegen bereits in der Schublade.

Dreimal so viele Besucher wie erwartet

Als der Skywalk am 1. Juli 2023 eröffnet wurde, war die Resonanz enorm. Medien aus ganz Europa und darüber hinaus berichteten über die längste frei schwingende Fußgängerhängebrücke der Welt. Die Betreiber kalkulierten mit rund 100.000 Besuchern pro Jahr. Gut drei Jahre später steht nun bereits die Million bevor. Im Durchschnitt haben damit jährlich mehr als 300.000 Menschen den Skywalk besucht.„Dass der Skywalk Willingen gut angenommen werden würde, davon waren wir von Anfang an überzeugt. Mit einem solchen Interesse haben wir allerdings nicht gerechnet. Besonders schön ist es zu sehen, dass die Begeisterung bis heute anhält“, betont Arndt Brüne von der Investorengruppe. Bei der Ermittlung des millionsten Gastes zählt der tatsächliche Besuch auf der Brücke – nicht der Kauf eines Tickets. Wann genau diese Zahl erreicht sein wird, weiß niemand. Wer in den kommenden Wochen über den Skywalk wandert, könnte also genau derjenige sein, auf den das Team wartet.

Quelle: Tourist-Information Willing

Der Eröffnungshype ist geblieben

Bemerkenswert ist auch die Aufmerksamkeit, die der Skywalk von Anfang an erzeugte und immer noch erzeugt. Inzwischen sind in Deutschland und den angrenzenden Ländern weitere große Fußgängerhängebrücken entstanden. Der Skywalk Willingen ist dennoch weiterhin stark gefragt.Mit 665 Metern ist er nach wie vor die weltweit längste frei schwingende Fußgängerhängebrücke im tibetischen Stil. Besonderheit ist die Konstruktion ohne18. September 2026zusätzliche Abspannseile. Sie wurde bewusst gewählt, um die Brücke möglichst harmonisch in die Landschaft einzufügen. Für viele Tagesgäste ist der Skywalk Anlass für eine Fahrt nach Willingen. Für Urlaubsgäste ist er eine Bereicherung des Gesamtpakets der Destination. Auch aus den umliegenden touristischen Hochburgen kommen Gäste, um den Gang über die leicht schwingenden Stege, die beeindruckende Höhe und die Landschaft zu erleben.Willingen lebt von Outdoor-Aktiv-Gästen, und hier passt der Skywalk genau ins Urlaubserlebnis. Für die Urlaubsdestination besonders wertvoll ist, dass es sich um ein Ganzjahresangebot handelt. Der Skywalk Willingen lockt rund ums Jahr Besucher an und vermittelt zu jeder Jahreszeit einen anderen Reiz.„Der Skywalk Willingen ergänzt die große Vielfalt, die unsere Gäste hier ohnehin vorfinden, perfekt. Gleichzeitig hat er dazu beigetragen, das Areal am Mühlenkopf noch stärker als attraktiven Erlebnisbereich zu entwickeln“, weiß Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Rund um den Mühlenkopf hat sich viel getan

Denn nicht nur die Brücke selbst hat sich etabliert. Auch ihr Umfeld hat sich in den vergangenen drei Jahren verändert. Oben an der Mühlenkopfschanze sind neue Möglichkeiten zum Verweilen entstanden, darunter Kiosk, Shop und zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Der Skywalk-Rundweg, der die Brücke mit dem Ettelsberg verbindet, hat sich zu einem stark frequentierten Wanderangebot entwickelt.

Von besonderer Bedeutung ist der neue Mühlenkopfliner. Er bringt Besucher hinauf zur Schanze und damit zu einem der beiden Zugänge des Skywalks. Der neue Schrägaufzug erhöht die Beförderungsleistung, verkürzt Wartezeiten und verbessert Komfort und Barrierefreiheit.

Damit ist am Mühlenkopf Schritt für Schritt ein Ensemble entstanden, in dem sich die international bekannte Skisprungschanze, der Skywalk, Wanderangebote und weitere Freizeitmöglichkeiten ergänzen. Ein weiteres attraktives touristisches Zentrum Willingens ist entstanden.

Quelle: Tourist-Information Willing

Vom Tourismuspreis bis zum Weltrekord

Auch als Schauplatz besonderer Ereignisse ist der Skywalk immer wieder in Erscheinung getreten. Bereits 2023 erhielt das Projekt den Ehrenpreis beim Hessischen Tourismuspreis.18. September 2026Im Oktober desselben Jahres besuchten Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst die Brücke.Fernsehformate wie die ARD-Sendung „Die große Maus-Show“ griffen den Skywalk auf. Beim FIS Skisprung-Weltcup wird die Brücke zur exklusiven TV-Plattform: Kamerateams nutzen den Platz für ungewöhnliche Perspektiven auf die Mühlenkopfschanze, die weltweit übertragen werden. Auch ARD-Experte Sven Hannawald moderierte direkt von dort.Spektakulär wurde es im Januar 2025: Fünf Feuerwehrleute absolvierten in voller Einsatzmontur einen Staffellauf über die Brücke und stellten dabei einen Weltrekord auf. Auch beim Wandermarathon Extrem Extrem hatte der Skywalk immer wieder einen Auftritt.

Nach der Million ist nicht Schluss

Die Entwicklung am Mühlenkopf geht weiter. Für 2027 ist der Bau einer rund einen Kilometer langen Flyline geplant. Der Startpunkt der Waldschwebebahn liegt oberhalb des Skywalks. Von dort führt die Strecke zunächst auf die Hängebrücke zu und anschließend zwischen Mühlenkopfschanze und einem landschaftlich reizvollen Buchenwald hindurch. Das Angebot ist für eine breite Zielgruppe gedacht und ergänzt den Mühlenkopf um eine weitere Attraktion.

Bevor es so weit ist, richtet sich der Blick jedoch zunächst auf den Oktober. Irgendwann in den kommenden Wochen wird der Besucherzähler siebenstellig.

Skywalk Willingen – Zahlen & Fakten

Länge: 665 Meter

Höhe über dem Talgrund: bis zu 100 Meter

Bauart: Fußgängerhängebrücke im tibetischen Stil, frei schwingend

Breite: 1,30 Meter Eigengewicht: 168,4 Tonnen

Maximale Besucherzahl auf der Brücke: 700 Personen

Eröffnung: 1. Juli 2023

Baukosten: rund 4,5 Millionen Euro

Öffnungszeiten:

Ganzjährig geöffnet

1. April bis 31. Oktober: täglich 9 bis 20 Uhr

1. November bis 31. März: täglich 9 bis 17 Uhr.

Bei starkem Wind oder Gewitter kann die Brücke aus Sicherheitsgründen kurzfristig geschlossen werden.

Eintritt: Erwachsene ab 16 Jahren: 12 Euro; Kinder von 6 bis 15 Jahren: 9 Euro

Diverse Kombitickets

Tickets: online sowie an Ticketautomaten an beiden Brückeneinstiegen erhältlich. Nach der ersten Nutzung gilt das Ticket für den Hin- und Rückweg am selben Tag. Kombitickets werden zudem in den beteiligten Unternehmen verkauft. Zugang: unter anderem über den Mühlenkopf mit dem neuen Mühlenkopfliner oder über den 1,2 Kilometer langen Rundweg vom Ettelsberg. Vom Mühlenkopfliner sind es von der Bergstation nur wenige Schritte bis zum Skywalk. Barrierefreiheit: Der Mühlenkopfliner ist barrierefrei und führt bis zum Erlebnisareal am Mühlenkopf. Der Skywalk selbst ist für Menschen, die auf Rollstühle und Rollatoren angewiesen sind, aufgrund seiner Breite und Steigung leider nicht zugänglich. Informationen und Tickets: www.skywalk-willingen.de