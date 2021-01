Weise Worte eines Biertrinkers

Illustrationen und Karikaturen von Peter Menne in Zusammenarbeit mit Autoren Viele Menschen suchen sonst in ihrer Freizeit Museen, Lesungen, Konzerte, Kinos, Kneipen und nicht zuletzt Fußballplätze auf. Zu Corona-Zeiten ist das alles undenkbar. KulturPerLieferservice bringt zuverlässig nach Hause, was derzeit in der freien Wildbahn ähnlich schwer zu bekommen ist wie Klopapier: Virenfreie Unterhaltung. Zusammen mit einer […]