Weil das Besondere im Detail liegt

90 Jahre das Beste für Bein und Fuß

Weit über den Standort Eslohe hinaus ist der Name Keite für Leistungen und Angebote rund um das Thema Schuhe, Füße und Kompressionsversorgung bekannt. 1934 gegründet, wird die Schuh-Manufaktur im 90. Jahr in dritter Generation von Thomas Keite geführt. Ein Team von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieht sich als Ansprechpartner für hochwertige Gesundheitsprodukte und umfassende Dienstleistung rund um die Bewegung. Inhaber Thomas Keite fasst das Produkt- und Leistungsangebot so zusammen: „Wir haben uns von Anfang an die Aufgabe gestellt, unseren Kunden Laufkomfort der Extraklasse zu bieten.“

Hinter der unternehmerischen Zielsetzung steht die Überzeugung, dass die Kombination aus handwerklicher Arbeit und individueller Beratung der Grundstein für funktionale und ästhetisch anspruchsvolle Arbeit ist. „Daher ermitteln wir die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden ganz genau“, sagt der Orthopädieschuhmachermeister Thomas Keite. Ein Team aus bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie eine ausgefeilte Untersuchungs- und Analysetechnik garantieren die exzellente Ausführung jeder auch noch so speziellen Anforderung.

Quelle: Keite

Von angepassten Strümpfen bis zu individuellen Maßschuhen

Im Laufe der Jahre hat sich das Produkt- und Leistungsprogramm des traditionellen Familienunternehmens Keite ausgeweitet. Im Jubiläumsjahr werden in den Werkstätten verschiedenste Arten von Hilfsmitteln für Fuß und Bein gefertigt und spezielle Servicearbeiten vorgenommen:

– hochwertige und formschöne Maßschuhe

– easymotion-Einlagen-Konzept von Keite

– angepasste Bandagen

– passgenaue Schuhzurichtungen

– umfangreiches Sortiment an Komfort-, Funktions- und Wanderschuhen

– schmerzlindernde und gesundheitsfördernde Kompressionsstrümpfe bei Venenleiden

– und ganz neu auch Kompressionsversorgung „Flachstrick“ bei Lipödem und Lymphödem

Durch Seminare und Fortbildungen sind alle Keite-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter immer auf dem neuesten Wissens- und Kenntnisstand. Mit großem Erfolg und besten Leistungen wurden mehrfach Orthopädie-Schuhmacher ausgebildet. Damit sich auch in Zukunft die Kunden, nicht nur aus dem Sauerland, auf Orthopädie Keite und das Versprechen „Gesundheit fördern – Menschen bewegen“ verlassen können.

Quelle: Keite

Hauptstraße 93 · 59889 Eslohe

Tel. 0 29 73-486

Fax 0 29 73-97 59 006

www.wellness-im-schuh.de

keite@wellness-im-schuh.de