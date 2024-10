Weihnachtsmarkt in der Schmallenberger Weihnachtsstadt

Schmallenberg steht ganz im Zeichen weihnachtlicher Vorfreude

Im Dezember verwandelt sich Schmallenberg in eine funkelnde Weihnachtsstadt und lädt Groß und Klein ein, die besinnliche Jahreszeit gemeinsam zu feiern. Nach einigen Unsicherheiten, ob der beliebte Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überhaupt stattfinden würde, gibt es nun Grund zur Freude: Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler freiwilliger Helfer/-innen ist der Weihnachtsmarkt gerettet! „Sollte der Weihnachtsmarkt einmal ausfallen und sich kein Organisationsteam finden, so bleibt es dabei.“

Diese Befürchtung vieler Schmallenberger konnte glücklicherweise abgewendet werden, wie Christian Koch, Vorsitzender des Verkehrsvereins Schmallenberg, erklärt. Durch seinen Aufruf fand sich schnell ein engagiertes Team, das nun mit viel Herzblut den Weihnachtsmarkt und zahlreiche weitere festliche Veranstaltungen organisiert. Der Weihnachtsmarkt, der vom 6. bis 8. Dezember 2024 stattfindet, ist nur eines der vielen Highlights. In der Weihnachtsstadt Schmallenberg wird es neben dem Markt auch wieder die Glaskunstausstellung mit dem Titel „Stille Weihnacht“, eine Schlittschuhbahn, eine Weihnachtsbäckerei und viele kulturelle Angebote geben. Bastelstationen für Kinder, Märchenstunden und sogar ein Kasperletheater sorgen für leuchtende Augen bei den jüngsten Besuchern. Ein festliches Rahmenprogramm ist auch in der St. Alexander Kirche geplant, berichten Hannah Roßwinkel und Sara Albers vom Arbeitskreis.

„Es ist tatsächlich begeisternd, wie viele freiwillige Helfer und Helferinnen am Start sind. Wir stellten in einer unserer Sitzungen fest, wie weihnachtlich Schmallenberg sich im Laufe der letzten Jahre im Dezember an den unterschiedlichsten Plätzen aufgestellt hat. So kam die Idee, dies alles zu bündeln und Schmallenberg als Weihnachtsstadt zu benennen und entsprechend zu bewerben“, berichten Christian Koch und Jenny Müller vom Schmallenberger Verkehrsverein.

Auch Martin Vollmert und Thorsten Salamon vom Arbeitskreis Weihnachtsstadt freuen sich über die bevorstehenden Festtage und geben einen Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt: „Wir haben den Standort gewechselt. Aber: Wir bleiben an der Kirche, allerdings auf der anderen Seite. Der untere Teil der Weststraße wird durch Eingangstore gekennzeichnet sein.“ Innerhalb dieser Tore warten fast 30 kleine Hütten mit Handwerkskunst, regionalen Spezialitäten, Dekorationsideen und natürlich dem beliebten Glühwein auf die Besucher. Besonders stolz ist das Organisationsteam auf die breite Unterstützung aus der Schmallenberger Werbegemeinschaft. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir durch die Bereitschaft der Schmallenberger Werbegemeinschaft, uns finanziell und mit dem weihnachtlichen Equipment zu unterstützen, einen perfekten Startschuss bekommen haben, um ‚neu‘ weiterzumachen“, ergänzt Christian Koch.

Die Weihnachtsstadt erstreckt sich nicht nur über die historische Altstadt – vom Schützenplatz bis zum Rathaus – sondern lädt auch in anderen Teilen der Stadt zu stimmungsvollen Erlebnissen ein. Ein ausführliches Programmheft wird rechtzeitig veröffentlicht, sodass jeder genau weiß, wann und wo die verschiedenen Veranstaltungen stattfinden. Nicht nur Schmallenberg freut sich darauf, die festlichste Zeit des Jahres zu feiern, in der besonderen Atmosphäre der Schmallenberger Weihnachtsstadt!