Weihnachtskonzerte mit Popchor NJoy in Bödefeld und Westfeld

Bald ist Weihnachten und was ist schöner, als sich nach all den vielen Vorbereitungen und Besorgungen bei stimmungsvoller Musik auf das Fest einzustimmen. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Christoph Ohm lädt der Popchor NJoy herzlich zu seinen diesjährigen Weihnachtskonzerten ein. Mit einem ganztägigen Probentag haben die SängerInnen sich Ende November intensiv auf die kommenden Auftritte vorbereitet und dabei gab es selbstverständlich auch Zeit für ein gemütliches Miteinander. Nachdem nun Corona-bedingt in den letzten beiden Jahren keine Konzerte stattfinden konnten, ist die Vorfreude im Chor umso größer.

Am Freitag, 16. Dezember findet das erste Konzert in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian in Bödefeld statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Konzert bietet ein abwechslungsreiches Repertoire von modernen Songs bis zu traditionellen Liedern passend zu Weihnachten. Unterstützt wird der Chor durch die fröhlichen Kinderstimmen vom JeKits Chor der Grundschule Bödefeld.

Am Sonntag, den 18. Dezember öffnen sich die Türen um 17.00 Uhr in der St. Blasius Kirche zu Westfeld. Hier werden die Bläser von Lenne Blech mit schönen instrumentalen Stücken das Programm bereichern.

Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.