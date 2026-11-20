Eslohe. Für viele in Eslohe gehört die festlich geschmückte Schützenhalle zur Adventszeit. Über viele Jahre hat der Junge Chor Eslohe dort seine Weihnachtskonzerte gegeben. Zuletzt war das Ensemble in verschiedenen Kirchen der Gemeinde zu Gast. Im Dezember kehrt es nun an den Ort zurück, an dem die Konzerttradition ihren Anfang nahm.

Mit der Rückkehr kommt auch die Weihnachtskulisse wieder, die viele aus früheren Konzerten kennen. Zahlreiche Helfer sorgen dafür, dass sich die vertraute Halle für zwei Abende verwandelt. Mit festlicher Beleuchtung und aufwendig gestalteter Dekoration schaffen sie den Rahmen für ein Programm, an dem der Chor seit dem Ende der Sommerferien arbeitet.

Vertraute Stücke und musikalische Überraschungen

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen probt der Chor ein Programm, das unterschiedliche Stilrichtungen verbindet. Vertraute Stücke und einige Überraschungen stehen auf dem Programm. Auch ein Streichquintett ist wieder dabei und setzt mit seiner Begleitung eigene Akzente. Zum letzten Schliff gehört das traditionelle Probenwochenende im November, bei dem der Chor besonders knifflige Passagen vertieft und am Zusammenspiel der Stimmen arbeitet.

Seit seiner Gründung im Jahr 1988 gehören die Weihnachtskonzerte zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. Zum 30-jährigen Jubiläum 2018 berichtete der Sauerlandkurier, dass bis dahin mehr als 32.000 Menschen die Konzerte besucht hatten. In diesem Advent gibt es für langjährige Gäste und alle, die zum ersten Mal dabei sind, zwei Gelegenheiten, die Tradition in der Schützenhalle zu erleben.

Termine und Karten

Samstag, 19. Dezember 2026, 19 Uhr

Sonntag, 20. Dezember 2026, 17 Uhr

Beide Konzerte finden in der Schützenhalle Eslohe statt. Der Vorverkauf für die platzgebundenen Eintrittskarten läuft über das Online-Ticketsystem des Jungen Chores Eslohe und im GEFU-Outletstore in Eslohe.