Weihnachtsideen von Bären und Zwergen – der Langeneier Zauberwald weckt Vorfreude

Silke Meier. Foto: Gaby Selbach

Liebe Leserinnen und Leser,

diese Seiten werden in Zukunft unseren jungen Sauerländerinnen und Sauerländern gehören! Hier finden die kleinen „WOLL-Mäuse“ alles, was ihnen gefällt: Spannendes, Lustiges, Kreatives und Leckeres. Ich werde mich auf die Reise durch die schönsten Ecken unserer Region machen und die tollsten Ideen in unseren heimischen Kindergärten entdecken. Heute führt mich mein Weg in einen Zauberwald, genauer gesagt, in den Langeneier Zauberwald. So heißt nämlich der Kindergarten in Langenei. Hier gibt es allerlei für kleine Bären und Zwerge zu erleben …

„Darf meine Maus mihiiit? Sie will doch immer alles wissen, dann muss sie auch wissen, wie es in meinem Kindergarten ist!“ Der 3-jährige Lukas quengelt, meckert und versucht schließlich mit seinem niedlichen Mause… ähm, Hundeblick, seine Mutter, mich, davon zu überzeugen, dass seine orangefarbene Stoffmaus aus der „Sendung mit der Maus“ mit ihm den Vormittag im Kindergarten verbringen darf. Stimmt ja, die Maus ist wissensdurstig und will wissen, was auf der Welt los ist, also auch im Kindergarten. „Na, gut. Komm jetzt!“, lenke ich ein und ein quietschvergnügtes Bärenhöhlenkind (so werden die Kinder der Kindergartengruppe „Bärenhöhle“ genannt) stopft die Stoffmaus in seinen roten Fuchsrucksack und stapft in den Zauberwald.

Foto: Silke Meier

Ein Lieblingsplatz für jedes Kind

Zauberwald. Diesen Namen haben die Kinder ihrem Kindergarten selbst gegeben und er könnte passender nicht sein. Die zweigruppige Einrichtung mit ihren insgesamt 40 Kindern ist verwinkelt, bunt und gemütlich eingerichtet, mit vielen kleinen Nischen, Räumen und Spielmöglichkeiten. Hier findet jeder sein Plätzchen, an dem er sich wohlfühlt. Wie in einem Zauberwald eben. „Ich bin am liebsten im Fuchsbau und in der Riesenhöhle“, erzählt die 5-jährige Emelie aus der anderen Gruppe, dem Zwergenschlösschen. „Hier können wir großen Schulanfänger in Ruhe ohne die Kleinen spielen und auch mal etwas lernen.“ Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich ist der Kindergarten Zauberwald gut aufgestellt, denn seit zehn Jahren ist er zertifiziert als „Haus der kleinen Forscher“.

Foto: Silke Meier

„Ich will lieber in den Turnraum mit den Bällen und Schaukeln und Kisten und Matten und … Anna, komm mit!“ Der 4-jährige Ben kann seinen Satz kaum zu Ende sprechen, da ist er schon ums Eck in seinem Lieblingsraum verschwunden, seine lachende Erzieherin im Schlepptau. In diesem anerkannten Bewegungskindergarten ist der Wirbelwind bestens aufgehoben.

„Jeder kann so sein, wie er ist“

„Mir ist es wichtig, dass sich alle Kinder in diesem Kindergarten wohlfühlen und jeder so sein kann, wie er ist. Die Kindergartenzeit soll für sie unvergesslich bleiben“, wünscht sich Kindergartenleiterin Jessica Albrecht, die im letzten Jahr Monika Berens nach 40 Jahren in ihrem Amt beerbt hat. „Wir sind eine sehr kleine und familiäre Einrichtung. Die Kinder kennen uns sehr gut und wir natürlich die Kinder“, ergänzt Anika Stroß, stellvertretende Leiterin, lächelnd. „Wir sind einfach ein tolles Team!“

Neben all den schönen Erlebnissen hat der Kindergarten, der seit seiner Gründung im Jahr 1975 durch den Elternverein getragen wird, auch mit Herausforderungen zu kämpfen. „Die Corona-Zeit ist eine schwierige Zeit. Während des Lockdowns im Frühling haben uns die Kinder sehr gefehlt und wir haben natürlich auch gemerkt, wie sehr die Kinder ihren Zauberwald vermissten. Besonders deutlich wurde das bei unserem ‚Begegnungsfenster‘, an dem uns die Kinder persönlich mit Abstand besuchen und von ihrem neuen Alltag berichten konnten“, erinnert sich Erzieherin Bernadette Dobbener.

„Jetzt hoffen wir, dass wir im Regelbetrieb die Adventszeit mit seiner heimeligen Stimmung genießen können“, ergänzt Jessica.

Und ein bisschen von dieser Gemütlichkeit schicken wir euch jetzt aus dem Zauberwald nach Hause. Zuerst taucht ihr euer Zimmer in warmes Licht und dekoriert den Tisch:

Gemütliche Leuchte

Ihr benötigt: ein schmales Wein- oder Sektglas, Teelicht, Transparentpapier, Stifte, Schere, Kleber.

Foto: Silke Meier

Malt einen großen Kreis auf ein DINA4-Blatt und schneidet ihn aus. Das ist eure Schablone. Jetzt übertragt ihr den Kreis auf das Transparentpapier, schneidet ihn aus und macht einen Schnitt bis zum Mittelpunkt des Kreises. Formt nun euren Kreis zu einem Kegel und klebt ihn fest. Schneidet die obere Spitze ab und fertig ist euer Lampenschirm.

Diesen könnt ihr nach Herzenslust gestalten – zum Beispiel mit Wachsmalstiften bemalen, mit Sternen bekleben, mit Glitzer bestreuen …

Nun nehmt ihr das schmale Weinoder Sektglas, legt ein Teelicht hinein und zündet es – am besten mit Hilfe eurer Eltern – an.

Jetzt müsst ihr nur noch den Lampenschirm daraufstellen und fertig ist eure eigene kleine Tischleuchte. Für eine gemütliche Stimmung ist somit gesorgt. Nun brauchen wir natürlich noch etwas Leckeres für unseren kuscheligen Adventsnachmittag.

Zauberwalds Lieblingsplätzchen

Ihr benötigt: 200 g Butter, 180 g Mehl, 1 P. Vanillezucker, 300 g Mehl, 50 g Speisestärke, 1 TL Backpulver, 1 Eigelb, 1 EL Sahne, Ausstechförmchen.

Foto: Silke Meier

So geht‘s: Schlagt die Butter schaumig und fügt löffelweise den Zucker und Vanillezucker hinzu. Rührt, bis der Teig cremig ist. Gebt Mehl, Speisestärke und Backpulver dazu und verarbeitet alles zu einem glatten Teig, den ihr anschließend zwei Stunden kaltstellt. Danach rollt ihr ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus, stecht verschiedene Plätzchen aus und legt diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Verquirlt Eigelb und Sahne, bestreicht die Plätzchen damit und zum Schluss dekoriert ihr sie, wie es euch gefällt. Im vorgeheizten Backofen werden sie dann bei 175 Grad ca. 15 Minuten gebacken. Lecker!! Dazu schmeckt der Zauberwaldpunsch: Gebt einen halben Liter schwarzen Johannisbeersaft, einen halben Liter Hagebuttentee, fünf Gewürznelken, eine Zimtstange und drei Esslöffel Honig in einen Topf und erwärmt ihn. Fertig!

Mein Besuch im Zauberwald nähert sich dem Ende. Mit leckeren Keksen und köstlichem Punsch im Bauch, einer schönen Leuchte und tollen Erinnerungen im Gepäck verlasse ich mit Lukas den Kindergarten. Heute hat (nicht nur) die Maus wieder etwas gelernt. Und ich bin gespannt, wohin mich mein Weg im Frühling führen wird.