Weihnachtsbasar feiert Jubiläum: LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg lädt am 7. und 8.11. ein

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Basar vom absoluten Geheimtipp zum festen Termin im November gemausert. Viele Menschen aus den umliegenden Dörfern und Städten schauen am Samstag (7.11.) von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag (8.11.) von 13 bis 15 Uhr im Therapiezentrum vorbei. Pflegekraft Silvia-Beate Logsch hat vor zwei Jahren ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Sie erinnert sich: „Das Interesse der Bevölkerung ist einfach da. Ich kann mich erinnern, dass es in manchen Jahren äußerst schwierig für uns Mitarbeitende war, am ersten Basartag auch zur Arbeit zu kommen. Die wartenden Besucher:innen dachten, dass wir uns vordrängeln.“

Kinderspielzeug, leuchtende Deko-Weihnachtsbäume, Feuerschalen, Gartenfackeln, Rosenbögen, Vogelhäuschen und vieles mehr werden in der Turnhalle zum Kauf angeboten. „Das Preisleistungsverhältnis ist unschlagbar. Alle Artikel sind handwerklich gut gemacht“, so Logsch. „Das vielfältige Sortiment greift aktuelle Deko-Trends auf. Ich bin auch eine gute Kundin und habe mir zum Beispiel schöne Kerzenständer gekauft.“ Die Spar-Dinos seien beim Verschenken immer gut angekommen. „Für die Patienten ist das eine besondere Form der Wertschätzung, wenn die Sachen verkauft werden.“

Quelle: LWL/Julia Bütow Die Spardinos haben Kleingeld „zum Fressen gern“.

Das klinikeigene Bistro „MeisterHAFT“ bietet zudem kleine Köstlichkeiten an. Dietmar Pingel, Therapeutischer Direktor, und Pflegedirektor Hubertus Gerlach betonen: „Natürlich ist der Basar hinter den Kulissen mit Aufwand verbunden. Und trotzdem freuen wir uns jedes Jahr, wenn der Basar für alle im Therapiezentrum die Weihnachtszeit einläutet.“