Weihnachtsbäume aus dem Sauerland

Weihnachtsbaumverkauf mit WOLL-Geschenk am 16./17. Dezember

Bereits im 18. Jahrhundert wurden in Deutschland in der Weihnachtszeit Tannen in die gute Stube gestellt. Der würzige Nadelduft der Bäume und das warme Licht der Kerzen auf den Zweigen sorgten für eine bezaubernde Atmosphäre. Schnell wurde dieser Brauch so beliebt, dass diese weihnachtliche Tradition nicht mehr wegzudenken ist. Was wäre Weihnachten ohne den Weihnachtsbaum?

Neuer Wirtschaftszweig

Mit dem Wirtschaftswunder in unserem Lande in den 50er und 60er Jahren stieg auch die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen rasant an. Landwirte im Sauerland pflanzten gezielt immer mehr neue Fichtenkulturen an, um die Nachfrage aus den Großstädten und Ballungszentren nach einem echten Weihnachtsbaum zu erfüllen. Neue Sorten wurden angepflanzt und angeboten: die stachelige Blautanne oder die vor allem aus Dänemark gelieferte, nicht picksende Nordmannstanne. In den vergangenen vier Jahrzehnten entwickelte sich das Sauerland zu einem der wichtigsten und größten Anbaugebiete für Weihnachtsbäume. In den weiten Wäldern im Land der tausend Berge ist viel Platz für schöne, große Tannen mit ausladenden Zweigen. Das Klima ist ideal und so wachsen die Weihnachtsbäume hier besonders gut. Jedes Jahr werden etwa 30 Millionen Weihnachtsbäume allein in Deutschland verkauft. Und aus dem Sauerland kommt ein gutes Drittel davon.

Ein Leben mit Weihnachtsbäumen

Winfried Schauerte (68) aus Wormbach, bekannter unter Schauerten Winni, hat sein ganzes Leben mit Weihnachtsbäumen zu tun. Als Jugendlicher half er Bäume im Wald und in den speziellen Schonungen zu graben oder zu schlagen. Später war er auch dabei, die Weihnachtsbäume auf den Verkaufsständen im Ruhrgebiet und den großen Städten anzupreisen. Heute betreibt der umtriebige Sauerländer zusammen mit seinem Sohn Benedikt (35) eine kleinere Weihnachtsbaumplantage zwischen Wormbach und Berghausen. Seit September herrscht Hochbetrieb auf der Plantage. Weihnachtsbäume für die Bestellungen der Händler und für die eigenen Verkaufsstände werden gegraben, geschlagen, verpackt und für den Transport vorbereitet. Vom kleinen Baum mit Wurzel im Topf bis zum sechs bis zehn Meter hohen Baum für die öffentlichen Plätze ist alles im Angebot.

Weihnachtsbaumverkauf am 3. Advent

Seit einigen Jahren ist für die Weihnachtsbaumplantage Schauerte der Weihnachtsbaumverkauf am dritten Adventswochenende ein besonderer Höhepunkt in der jeweiligen Weihnachtsbaumsaison. Dann kommen die Sauerländer selbst und Gäste aus Nah und Fern und suchen sich vor Ort ihren eigenen Weihnachtsbaum aus, können ihn selbst schlagen und einnetzten.

In diesem Jahr findet der Weihnachtsbaumverkauf am 16. und 17. Dezember statt. Die Zufahrt zur Plantage Schauerte liegt an der Sauerland Höhenstraße, zwischen Wormbach und Berghausen, gegenüber dem Abzweig Ebbinghof. Zu jedem gekauften Weihnachtsbaum gibt es ein Exemplar des aktuellen WOLL-Magazins mit einem Extraumschlag „Weihnachtsbäume aus dem Sauerland“ im Wert von 4,80 Euro als Geschenk dazu.