Manche Geschenke sind nach den Feiertagen schnell vergessen. Andere begleiten uns über viele Jahre: weil sie uns zum Lachen bringen, Erinnerungen wecken oder eine neue Welt eröffnen. Bücher gehören dazu. Mit seinem Weihnachtsprogramm 2026 lädt der WOLL-Verlag dazu ein, besondere Geschichten zu entdecken – für Menschen, denen man eine Freude machen möchte, und natürlich auch für sich selbst.

Wenn Geschichten nach Weihnachten klingen

Wenn draußen die Dunkelheit früh hereinbricht, wird es Zeit zum Vorlesen. „Das Fest der Liebe“ und „Weihnachtsgeschichten aus dem Sauerland“ passen zu diesen gemeinsamen Stunden. Die „Sauerländer Märchenstunde“ und die „Sauerländer Sagenschätze“ öffnen Türen zu einer Erzählwelt, die unserer Heimat ihren ganz eigenen Zauber verleiht. Mit „Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung“ führt die literarische Entdeckungsreise zudem weit über die Sauerländer Berge hinaus.

Zum Schmunzeln, Staunen und Wiedererkennen

Wer ein Stück Sauerländer Lebensgefühl unter den Weihnachtsbaum legen möchte, findet reichlich Auswahl. „SAUERLAND PAUERLAND“ von Paul Hufnagel versammelt 600 Geschichten. Michael Martin trifft mit „WEM HÖRSSE?“ und „Willze machen? Isso.“ den vertrauten Ton der Region. Und bei „Ja, bin ich denn der Leo?“ dürfte mancher Leser denken: Genau so wird bei uns gesprochen!

Auch „Herzbömmsken“ von Anke Terrasi, „Auf anderen Wegen“ von Petra Stremme und „Barfuß durch die Welt der Farben“ von Claus Haeser laden zum Entdecken ein. Drei Titel, die schon mit ihren Namen neugierig machen und zeigen, wie vielfältig das WOLL-Programm ist.

Genuss, Spannung und kleine Entdecker

Für Menschen, die gerne kochen und genießen, bietet sich „HEIMAT HUNGER HERZBLUT“ an. Wer lieber miträtselt, kann etwa zu Bruno Schmidts „Der Tote im Backhaus“ oder „AUSGELÖSCHT – Tatort Kahler Asten“ von Dirk Zandecki greifen. So wird aus einem ruhigen Winterabend schnell eine spannende Lesestunde.

Auch die jüngsten Leser kommen auf ihre Kosten: Susanne Köhlers Matilda-Bücher führen in die Welt der Bienen. „Den Fussel stört das nicht“ von Alexander Schauerte ergänzt die Auswahl für Kinder.

Ob Weihnachtsgeschichte, Sauerländer Humor, Roman, Kunst oder Mundart: Das WOLL-Weihnachtsprogramm 2026 hält viele Anregungen für persönliche Geschenke bereit.

Stöbern Sie durch unsere Weihnachtsvorschau und finden Sie Ihr Lieblingsbuch. Bestellungen und Fragen nimmt der WOLL-Verlag unter info@woll-verlag.de oder telefonisch unter 02971 87087 entgegen.