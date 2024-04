Mit einem Weekender bleiben Reisende flexibel

Ein ausgedehnter Aufenthalt erfordert einen Koffer, während für einen Tagestrip eine Handtasche reicht. Viele Reisen befinden sich aber in puncto Länge irgendwo dazwischen. Für diese Fälle ist ein Weekender die Lösung, um komfortabel unterwegs zu sein und gleichzeitig genügend Platz für das Reisegepäck zu haben. Denn wie der Name andeutet, sind Weekender für kleinere Trips mit nur wenigen Übernachtungen gedacht.

Weekender sind praktisch, zweckmäßig und weisen markante Eigenschaften als Erkennungszeichen auf. Erfahren Sie mehr über dieses stilsichere Accessoire!

Der Weekender kurz erklärt

Weekender sind kleine, kompakte Reisetaschen mit einem Tragegriff in der Mitte und einem abnehmbaren Schultergurt, um sie bei Bedarf lässig über die Schulter zu tragen. Geschlossen werden sie in der Regel mit einem horizontalen Reißverschluss. Die Wochenendreisetaschen weisen eine Länge von 50 bis 60 cm auf und bieten ein Fassungsvermögen von 40 bis 60 Liter. Im Falle von flexiblen Materialien lässt sich das Volumen auf bis zu 20 Liter ausdehnen.



Die Produkte gibt es für jeden, wobei Weekender für Herren, die der Taschenhersteller Drakensberg anbietet, etwas größer und maskuliner sind. Sie weisen eher dunkle Farben und eine schnörkellose Form auf.

Welche Materialien hat ein Weekender?

Typisch sind für Weekender robuste Materialien, was ein Anklang an ihre Tradition ist, da sich diese speziellen Taschen aus dem Bedarf für Soldaten und Matrosen entwickelt haben. Ausgerichtet sind Weekender auf eine lange Haltbarkeit und viele Produkte werden von Generation zu Generation weitergereicht, was dem aktuellen Trend zur Nachhaltigkeit entspricht. Die Frage, ob der Weekender aus Leder oder Canvas gefertigt ist, ist eine Grundsatzfrage, die eine ähnliche Resonanz hat, ob Coca-Cola oder Pepsi-Cola bevorzugt wird. Andere Weekender sind wiederum aus Nylon gefertigt.

Weekender aus Leder

Wochenendreisetaschen aus Leder bestechen durch eine edle Optik, die mit einer angenehm weichen Haptik einhergeht. Die Eigenschaft, dass Leder mit dem Alter seine Patina verändern kann, macht aus jedem Weekender aus Leder ein Unikat. Kunden haben bei Leder als Material viele Wahlmöglichkeiten und können durch die Wahl der Tierart, Verarbeitungstechnik und Oberflächenbehandlung individuelle Akzente setzen.



Weekender aus Leder sprechen Kunden an, die Wert auf ein stilsicheres Aussehen legen und sich vom Stil einer zeitlosen Eleganz angesprochen fühlen.

Weekender aus Canvas

Bei Canvas handelt es sich um einen dicht und fest gewebten Stoff. Dadurch kann eine Tasche aus Canvas sehr leicht sein und trotzdem außergewöhnlich robust und langlebig. Ein weiterer Vorteil von Canvas ist seine Flexibilität und damit seine Fähigkeit, sich dem Inhalt anzupassen und bei Bedarf auszudehnen. Dies erweitert das Fassungsvermögen des Weekenders. Das Material ist bei Kunden beliebt, die ein lockeres und informelles Aussehen bevorzugen. Zudem ermöglicht das Gewebe Kunden mehrere Wahloptionen in Bezug auf die Farben und Muster.

Weekender aus Nylon

Während Canvas für eine eher rustikale Optik steht, verkörpert Nylon moderne Werte. Dazu passt die Geschichte von Nylon, das von Chemikern 1935 als erstes vollsynthetisches Material entwickelt wurde. Bekannt ist Nylon als Ausgangsstoff für Strümpfe. Hierbei können Kunden sich die Vorzüge von Nylon als extrem reißfestes, strapazierfähiges und elastisches Material anschaulich vorstellen. Weekender aus Nylon können ihr Volumen durch ihre Flexibilität von allen Materialien am stärksten erweitern.



Als wasserabweisender und schnell trocknender Stoff sind Weekender ideal für Outdoor-Aktivitäten. Die Leichtigkeit des Materials erhöht den Tragekomfort.

Worauf es beim Kauf ankommt

Vielen Kunden ist es wichtig, dass ihre Reisetasche Möglichkeiten für eine differenzierte Aufnahme des Reisegepäcks bietet, um mehr Ordnung für den Urlaub zu schaffen und tendenziell schmutzige Kleidungsstücke wie Schuhe von den anderen Sachen fernzuhalten. Deshalb empfiehlt es sich, auf die Anzahl der Taschen und Fächer des Weekenders zu achten. Sowohl der Tragegriff als auch der Schultergurt sollten vorhanden sein.

Die Hochwertigkeit eines Weekenders äußert sich neben den verwendeten Materialien in der Art der Verarbeitung. Wer eine edle Optik schätzt, enthält anhand der Art der Schnallen einen wichtigen Anhaltspunkt. Typische Stile von Weekendern sind Military, Klassik und Vintage.