WDR2 LigaLive ab sofort mit „Dicke Sauerländer“ von Metten

Finnentrop/Sauerland, September 2020 – Wurst und Fußball – man könnte sagen, das passt wie die Faust aufsAuge! In der kommen den Bundesliga Saison präsentiert die „Dicke Sauerländer“ von Metten die mit dem Grimme- Preis ausgezeichnete WDR-Radiosendung LigaLive mit Sven Pistor.

„Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit der Zusammenarbeit“, kommentiert Tobias Metten, geschäftsführender Gesellschafter der Metten Gruppe, das Engagement. „Mit LigaLive finden wir ein einzigartiges Werbeumfeld vor, in dem wir uns in unserem Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen attraktiv ins Gespräch bringen können.“ Eine sehr hohe Reichweite in der eigenen Zielgruppe spielt den Finnentropern dabei in die Karten.

Bereits seit Jahren gehört WDR2 zu den festen Partnern in der Kommunikations- Strategie des Fleischwarenunternehmens. Nun ist es gelungen, das in der jetzt startenden Saison 2020/2021 erstmalig mögliche Programmsponsoring von LigaLive mit der Marke „Dicke Sauerländer“ zu belegen. Von September bis Mai wird der Marken-Presenter nun zu hören sein – saisonal wechselnd zwischen der „Dicke Sauerländer“ Bockwurst und der „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst. Damit legen das beliebteste Konserven-Würstchen in Deutschland* und die führende Rostbratwurst-Marke aus NRW** noch eine Schippe drauf!

Insgesamt 210 Sponsoring-Trailer – verteilt auf alle Samstagspieltage der Fußball Bundesliga – verleihen der Marke aus dem Sauerland durchgängig bis Saisonende eine besonders große Aufmerksamkeit. „Natürlich erhoffen wir uns durchdieses Engagement einen weiteren positiven Image-Gewinn für unsere bekannten Markenartikel“, so Tobias Metten. Ab sofort heißt es also: „Die ‚Dicke Sauerländer‘ von Metten präsentiert WDR2 LigaLive!“