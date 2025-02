„WAU!“ von Amrei Laforet & Dirk Krabbe

Im November ist ein neuer Sauerländer Krimi im WOLL-Verlag erschienen. Mit „WAU!“ präsentieren Amrei Laforet und Dirk Krabbe einen packenden Krimi, der nicht nur den Sauerland-Charme einfängt, sondern auch mit einer originellen Handlung und vielschichtigen Figuren überzeugt.

Die Autoren setzen auf einen direkten Erzählstil, der Leserinnen und Leser sofort in die Handlung zieht. Die Geschichte beginnt ohne Umschweife mit einer dramatischen Flucht von Charlie, die sich mitsamt einem Aktenkoffer im Wald versteckt – ein Einstieg, der die Spannung von Beginn an hochhält. Hauptkommissar Alexander Enste und Polizistin Brigitte Abebe, amerikanische Agenten, der Chaos Computer Club und ein Hund namens Hagbard spielen in diesem Fall eine wichtige Rolle und werfen verschiedenste Rätsel auf. Besonders hervorzuheben sind auch die lebhaften Dialoge, die den Leserinnen und Lesern nicht nur die Figuren näherbringen, sondern auch einen tiefen Einblick in die Ermittlungen und in das Geschehen gewähren. Der Wechsel zwischen den Perspektiven verschiedener Akteure zeigt dabei die Geschehnisse von verschiedenen Seiten.

„WAU!“ ist ein temporeicher Sauerländer Krimi, der mit seiner Mischung aus fesselnder Handlung, glaubwürdigen Figuren und originellen Perspektivwechseln überzeugt. Ein Muss für Krimifans, die außergewöhnliche Handlungen, unerwartete Wendungen und eine Prise Sauerland zu schätzen wissen.

Amrei Laforet und Dirk Krabbe

WAU!

WOLL-Verlag, ISBN 978-3948496-91-3, 356 Seiten, 14,90 Euro