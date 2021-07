Watzke, Bücker und Klopp: die Uhren der drei BVB-Stars

Weltweit haben Fußballspieler und Vereinsfunktionäre ein Faible für hochwertige Accessoires. Das wohl markanteste ist die Luxusuhr. Auch das Sauerland brachte Kicker und Funktionäre hervor, die international bekannt und bis heute aktiv sind. Zwei Männer, deren Karrieren eng mit Borussia 09 Dortmund verwoben sind, treten besonders in Erscheinung. Theo Bücker und Hans-Joachim Watzke. Als gebürtiger Schwabe ist Jürgen Klopp zwar alles andere als ein Sauerländer, doch wegen seiner großartigen Leistungen für den BVB stellen wir seine Uhr hier ebenfalls vor.

Theo Bücker – Vorliebe für die Uhrenmarke mit der Krone

Kennen Sie noch den 1948 in Bestwig geborenen Fußballer und Trainer Theo Bücker? Mitte der 1960er-Jahre startete der Mittelfeldspieler seine Karriere beim TuS Velmede-Bestwig. Zwischen 1969 und 1973 kickte Bücker für den BVB, wo er in über 100 Spielen insgesamt 32 Tore erzielte. Seit 1997 ist er als Trainer bei verschiedenen Vereinen im Nahen Osten tätig.

Bücker beweist durchaus Geschmack. Er trägt mit Vorliebe eine Rolex GMT-Master aus Edelstahl mit der sogenannten Pepsi-Lünette in Blau-Rot. Es handelt sich vermutlich um die Referenznummer 16700, deren Wert laut Chrono24.de bei etwa 11.000 EUR liegt.

Hans-Joachim Watzke und Maurice Lacroix – klassische Eleganz

Hans-Joachim Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer des BVB und dessen ehemaliger Schatzmeister. Die Erfolgsgeschichte des 62-jährigen Marsbergers begann jedoch schon viel früher. Der gelernte Diplomkaufmann gründete sein Unternehmen, die Watex Schutz-Bekleidungs GmbH, im Jahr 1990 in seinem Heimatort. Watzke ist Marsberg immer treu geblieben und lebt heute im Ortsteil Erlinghausen.

Bei der Wahl seiner Armbanduhr ist Hans-Joachim Watzke vergleichsweise bescheiden. Auf schriftliche Anfrage teilte Herr Watzke uns mit, dass es er mit Vorliebe die Maurice Lacroix seines 2014 verstorbenen Vaters, dem Politiker Hans Watzke trägt. Um welches Modell es sich konkret handelt, wusste er leider nicht. Wahrscheinlich ist es die Referenz 26050 – eine Handaufzugsuhr aus 18 Karat Gelbgold, die der Schweizer Hersteller in den 1990er-Jahren produzierte. Ihr Wert liegt bei rund 700 EUR bis 1.000 EUR.

Größer und teurer – die IWC des Jürgen Klopp

Jürgen „Kloppo“ Klopp ist kein Sauerländer, hat seinen Job als Cheftrainer bei Borussia Dortmund bereits 2015 an den Nagel gehängt. Seine fußballerischen Erfolge und seine Leidenshaft für den Sport verbinden den gebürtigen Stuttgarter jedoch mit Theo Bücker und Hans-Joachim Watzke. Bei der Uhrenwahl gibt sich der 54-jährige Cheftrainer des FC Liverpool allerdings weit weniger bescheiden als seine ehemaligen Vereinskollegen. Die IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition „50 Years Aquatimer“ – so die vollständige Bezeichnung – besitzt einen Durchmesser von 49 mm. Damit ist sie bezeichnenderweise ein echter Klopper. Die International Watch Company aus Schaffhausen stellte lediglich 50 Exemplare dieser exklusiven Uhr her. Der Chronograph aus Ceratanium hat einen Wert von rund 42.000 EUR.