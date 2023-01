Was wird das neue Jahr wohl bringen?

„Guten Morgen, guten Morgen in diesem Haus. Wir wünschen Euch, Euch wünschen wir ein glückseliges neues Jahr, ein glückseliges neues Jahr.“ Mit diesem gesungenen Neujahrsgruß ziehen in unserem Dorf die „Junggesellen“ in der Neujahrsnacht von Haus zu Haus. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern in den Häusern wird ein gutes, ein glückseliges neues Jahr gewünscht.

Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Wohin wird uns 2023 bringen? Wir wissen es noch nicht. Wir hoffen und ahnen. Wir können ab jetzt jede Minute, jede Stunde, jeden Tag daran arbeiten, dafür etwas tun, damit unsere Ziele, damit unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Vor allem: „Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“

Das WOLL-Team wünscht uns allen und besonders seinen Leserinnen und Lesern und den Freunden der Sauerländer Lebensart ein frohes, gesundes und glückseliges neues Jahr 2023.