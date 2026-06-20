Was Westfalen zusammenhält

Kurz vor der Eröffnung des 69. Westfalentages in Hamm: Dr. Georg Lunemann (LWL), Monika Simshäuser (Bürgermeisterin von Hamm) Nathanael Liminski (Minister Nordrhein-Westfalen), und Dr. Silke Eilers (Westflälischer Heimatbund)

Heimat bewahren, Gemeinschaft stärken und Zukunft gestalten – um diese Themen ging es heute beim 69. Westfalentag des Westfälischen Heimatbundes in Hamm. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Ehrenamt sind in die Maximilianhalle gekommen, um über die Zukunft der Heimatarbeit in Westfalen zu diskutieren.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung stellten sich die Hauptredner des Tages gemeinsam zum Foto: Dr. Georg Lunemann, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, Monika Simshäuser, Präsidentin des Westfälischen Heimatbundes, sowie Dr. Silke Eilers, Leiterin des Instituts für Regionalgeschichte und Landeskunde.

Der diesjährige Westfalentag steht unter dem Leitmotiv, die Verbindung von Tradition und Zukunft neu zu denken. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt historischer Gebäude, Bräuche und Kulturlandschaften. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, wie Heimat auch in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen lebendig bleiben kann.

Quelle: Hermann-J. Hoffe Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei

Themen für das Sauerland

Gerade für das Sauerland besitzen diese Themen eine besondere Bedeutung. Viele Dörfer und Städte leben vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Heimatvereine, Schützenbruderschaften, Kulturinitiativen, Kirchengemeinden und zahlreiche weitere Organisationen tragen dazu bei, dass Zusammenhalt und Identität vor Ort erfahrbar bleiben.

Der Westfälische Heimatbund vertritt heute rund 600 Vereine und Institutionen in ganz Westfalen. Der Westfalentag gilt als wichtigstes Forum des Verbandes und bietet Raum für Austausch, neue Ideen und gemeinsame Perspektiven.

Die Botschaft des Tages ist klar: Heimat ist keine nostalgische Rückschau. Heimat entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, ihre Region gestalten und Gemeinschaft leben. Genau darin liegt eine der großen Stärken Westfalens – und auch des Sauerlandes.

Quelle: Hermann-J. Hoffe Dr. Georg Lunemann, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) und Vorsitzender des Westfälischen Heimatbundes e.V.



