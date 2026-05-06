Was war, was bleibt und was erzählt werden will

Sauerlands Geschichten online

Die Online-Plattform HeBuZi – Geschichte(n) aus dem Sauerland versteht sich als lebendiges Archiv und spannender Erzählraum für die facettenreiche Geschichte des Sauerlandes. Sie erzählt von Orten, Menschen, sozialen Entwicklungen, Alltagsleben, Brauchtum und bedeutenden Ereignissen, die diese Region über die Jahrhunderte geprägt haben. Dabei richtet sich die Seite an alle, die sich für Heimatgeschichte interessieren – unabhängig davon, ob sie aus Forschung, Schule, Verein oder persönlicher Neugier kommen.



In klar strukturierten Kategorien wie Orte, Themen, Brauchtum und Personen werden Geschichten präsentiert, die lokale Identität, historische Zusammenhänge und kulturelles Erbe verständlich und anschaulich machen. Von prähistorischen Funden über Kapitel der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis hin zu Lebensgeschichten einzelner Menschen – HeBuZi bietet ein reiches Mosaik regionaler Narrationen und vermittelt diese in lockerer, zugänglicher Sprache.



Initiatorinnen und treibende Kräfte hinter diesem Projekt sind Dr. Sabina Butz und Christel Zidi, zwei engagierte Sauerländerinnen mit großer Leidenschaft für regionale Geschichtsbewahrung und -vermittlung. Mit HeBuZi haben sie eine niedrigschwellige, leicht erreichbare Plattform geschaffen, die nicht nur Wissen bewahrt, sondern Geschichte lebendig macht und weitergibt. Ihre redaktionelle Handschrift sowie die sorgfältige Auswahl und Aufbereitung der Inhalte machen HeBuZi zu einem verlässlichen Kompendium für alle, die die Geschichte des Sauerlandes entdecken oder vertiefen möchten.



Die Bedeutung einer solchen Plattform zeigt sich gerade in einer Zeit, in der lokale Identität und historisches Bewusstsein neu verhandelt werden: HeBuZi bringt Menschen mit ihren Geschichten zusammen und eröffnet einen Raum, in dem Erinnerung lebendig bleibt. Dies ist ein wertvoller Beitrag zur regionalen Geschichtskultur und lädt ein, die eigene Heimat in ihrer historischen Tiefe neu zu begreifen.



Wer „seine“ Geschichte im Sauerland noch vermisst oder eine besondere Geschichte zu erzählen hat, ist ausdrücklich eingeladen, sich bei den beiden Geschichtserzählerinnen Dr. Sabina Butz und Christel Zidi zu melden. Gemeinsam wird die Geschichte des Sauerlandes weiter aufgezeichnet, geteilt und für kommende Generationen bewahrt.

Kontakt:

redaktion@hebuzi.de

www.hebuzi.de