Was tun bei Zahnschmerzen? – SOS-Tipps für den Notfall!

Zahnschmerzen gelten mitunter als die stärksten Schmerzen. Wer schon einmal unter starken Zahnschmerzen litt, weiß wie quälend diese Situation ist. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Arten von Zahnschmerzen. Viele Menschen berichten entweder von ziehenden, dumpfen oder pochenden Zahnschmerzen, die es kaum möglich machen den Alltag wie gewohnt zu bewältigen. Die meisten Menschen mit Zahnschmerzen versuchen den Besuch beim Zahnarzt so lange wie möglich hinauszuzögern und hoffen, dass die Schmerzen im Mundraum wieder von allein verschwinden. Doch ist der Weg zum Zahnarzt meistens alternativlos, wenn man eine schnelle Heilung und den Weggang der Schmerzen präferiert. Allerdings ist es nicht immer möglich sofort zum Zahnarzt zu gehen. Wenn zum Beispiel am Wochenende starke Zahnschmerzen auftreten und man erst wieder am Montag zum Zahnarzt kann, gilt es Lösungen zu finden, um den schmerzenden Mundraum vorübergehend ruhig zu stellen. Hier gibt es einige Methoden, die sich als sehr vielversprechend erweisen können. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber erstellt, der Sie mit einer Reihe von SOS-Tipps bei akuten Zahnschmerzen unterstützt. Neben einigen Hausmitteln, einer Ersten Hilfe bei Zahnschmerzen, haben wir auch einige Vorbeugemaßnahmen zusammengestellt, um es gar nicht so weit kommen zu lassen.



Besser gleich den Zahnarzt aufsuchen!



Auch, wenn viele Menschen Angst vor dem Zahnarzt haben und hoffen, dass die Zeit der Zahnschmerzen schon irgendwie überstanden werden können und der Schmerz von allein verschwindet, sollte man sich nicht länger quälen und sofort zum Zahnarzt gehen. Wann es unbedingt nötig ist zum Zahnarzt zu gehen, lässt sich im Magazin von envivas.de nachlesen. So erfährt man hier welche Zahnprobleme und Zahnschmerzen sofort behandelt werden sollten, um den Schmerz und den Zahnschaden nicht noch größer werden zu lassen. Ein schmerzender Mundraum hat dabei eine Vielzahl von Gesichtern: ob ein pochender, stechender oder ziehender Schmerz spielt dabei häufig keine Rolle. Denn alle Ausprägungen des Zahnschmerzes haben eine Gemeinsamkeit. Sie treten immer genau dann auf, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Auch, wenn die Öffnungszeiten der Arztpraxis nur von montags bis freitags gelten, gelingt es im Notfall auch am Wochenende oder in den Abendstunden einen Zahnarzt aufzusuchen. So gibt es in jeder Stadt einen Zahnarzt in Bereitschaft, der für den absoluten Notfall bereitsteht. Hier gilt es im Käseblättchen der Stadt oder im Internet nach einem Zahnarzt in Notfall-Bereitschaft zu suchen. Dies ist meistens der beste Weg, um die Schmerzen schnell wieder loszuwerden.



Diese Hausmittel helfen bei Zahnschmerzen



Wenn es momentan nicht möglich ist einen Zahnarzt aufzusuchen, gibt es auch eine Reihe von verschiedenen Hausmitteln, mit denen es gelingt die Zahnschmerzen etwas zu lindern. So haben Gewürznelken, Knoblauch und Zwiebeln eine entzündungshemmende Wirkung, so dass sich der Zahnschmerz leicht betäuben lässt. Hier gilt es allerdings ausschließlich einen Aufguss mit heißem Wasser herzustellen. Denn wer auf eine Gewürznelke oder eine Knoblauchzehe beißt, kann den Zahnschmerz nur noch verschlimmern. Auch das Spülen mit Sonnenblumenöl, Kokosöl oder Salzwasser kann den Schmerz etwas lindern. Dabei sollte man die Spülung nicht herunterschlucken, sondern unbedingt ausspucken. Auch ein Tee mit Kamille, Pfefferminze oder Salbei kann den Mundraum etwas beruhigen und so für eine natürliche Linderung sorgen.



Schmerzmittel nur im absoluten Notfall einnehmen



Viele Menschen gehen bei akuten Zahnschmerzen sehr leichtfertig mit Schmerzmitteln um. Doch sollte man bei Zahnschmerzen nur im absoluten Notfall zu Schmerzmitteln greifen und sich zunächst an einer Reihe natürlicher Hausmittel ausprobieren. Denn der Griff zu Schmerztabletten ist keine Dauerlösung, so dass bei einer langfristigen Einnahme die Zahnschmerzen deutlich verschlimmert werden können.



Die richtigen Vorbeugemaßnahmen gegen Zahnschmerzen



Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, gilt es die richtige Prophylaxe zu treffen. Hierzu gehört eine gründliche Zahnreinigung und das regelmäßige Putzen der Zähne. Ebenso sollte man mindestens einmal im Halbjahr einen Zahnarzt zur Kontrolle aufsuchen, um versteckte Zahnprobleme vorzeitig in den Griff zu bekommen.