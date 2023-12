Was soll der Traum in Weiß kosten?

Foto von Álvaro CvG auf Unsplash

Viele träumen von einer perfekten Hochzeit in Weiß. Eine schöne Kulisse in passender Dekoration gehüllt bei strahlendem Sonnenschein – jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Die Kosten dafür können durchaus erschrecken. Von mehreren Hundert Euro bis hin zu Millionen von Euros ist die finanzielle Palette breit gefächert. Doch die perfekte Hochzeit muss kein Vermögen kosten. An welchen Ecken und Enden es sich lohnt zu sparen, erfahren Sie hier.

Die Basic Kosten

Jeder, der ein Aufgebot bestellen möchte, muss mit bestimmten Kosten rechnen, egal, ob die Feierlichkeiten groß und pompös oder im kleinen Rahmen stattfinden sollen. So fallen Kosten für das Standesamt an, die Urkunden, die Ringe, die Ausstattung und noch so einiges mehr.

Für das Standesamt im Sauerland fallen in der Regel um die 64 Euro an. Für die Prüfung der Ehefähigkeit werden 50 Euro und für die Eheurkunde nochmal 14 Euro berechnet. In der Regel verfügt das Standesamt über einen Fotografen, der die standesamtliche Zeremonie bildlich festhält. Dieser macht die Bilder in der Regel kostenfrei, jedoch sind die Abzüge in der Regel etwas teurer.

Für eine kirchliche Trauung wird in der Regel keine Gebühr erhoben, jedoch wird eine Spende an die Gemeinde im Namen des Brautpaares durchaus erwartet. Wie hoch diese ausfallen sollte, kann mit der Gemeinde abgesprochen werden. Möchten Sie für Ihre Feier den Gemeindesaal oder weitere Services der Gemeinde nutzen, können durchaus noch Miet- und andere Kosten anfallen.

Feierlichkeiten und ihre Kosten

Alles weitere über die Basics hinaus sind variable Kosten und können durchaus geplant werden. So kann die Auswahl der Location mit den größten Faktoren ausmachen. Das Sauerland hat so einige richtig schöne Ecken und Hotelanlagen, in denen man die perfekte Hochzeit feiern kann. Viele Paare folgen beispielsweise dem Trend, nicht vor der eigenen Haustür zu feiern, sondern für ihre Traumhochzeit eine Location weiter weg zu suchen. Besonders beliebt sind zum Beispiel derzeit Hotel Hochzeiten in Nürnberg. Viele Unterkünfte haben die Hochzeitsnacht kostenfrei für das Brautpaar im Angebot.

Ist der Ort einmal gefunden und gebucht, geht es um die Einladungen. Diese können mit etwas technischem Geschick sogar kostenfrei komplett digital erfolgen. Wer jedoch auf die traditionelle Einladungskarte steht, hat auch hier eine riesige Auswahl. Preisvergleich ist hier das A und O.

Sobald die Rückmeldungen eingegangen sind, kann man die Personenanzahl ungefähr einschätzen und sich ums Catering kümmern. Viele Hotels haben da eine eigene Versorgung im Angebot, was die Feier wiederum etwas günstiger macht, als wenn man einen externen Caterer beauftragen muss. Ein besonderer Kostenpunkt hierbei ist jedoch die Torte. Diese kann entweder von der Hotelküche bestellt oder extern von einer Konditorei mitgebracht werden.

Natürlich muss auch für Unterhaltung gesorgt werden. Musik oder ein bestimmtes Programm bedürfen einer gründlichen Planung. Auch eventuell anwesende Kinder müssen betreut und unterhalten werden.

Der letzte und wahrscheinlich größte Kostenfaktor sind die Flitterwochen. Da kommt es jedoch darauf an, wohin es das Paar verschlägt und wie lange die Auszeit dauern soll. Eine Afrika-Safari ist weitaus teurer als eine Woche Strandurlaub in den Niederlanden.

Wichtigsten Spartipps zusammengefasst

Foto von Mathieu Stern auf Unsplash

Wer seine Hochzeit plant, sollte sich zunächst über ein Budget einig werden. Dies lässt sich am schnellsten und einfachsten machen, indem Wünsche besprochen und Prioritäten als Paar festgelegt werden. Wer bei der Ausstattung und Deko auf Gebrauchtes und Geliehenes zurückgreift, kann auch einiges sparen. Auch lohnt es sich finanziell, Freunde und Verwandte einzubinden in die Umsetzung der Feierlichkeiten. In jeder Familie gibt es jemanden, der gerne fotografiert oder ein Gespür für Musik besitzt. Nutzen Sie die Talente in ihrer Umgebung und schaffen Sie so unvergessliche Momente nicht nur für Sie, sondern auch für alle, die an der Hochzeit beteiligt wurden.