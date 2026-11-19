Foto: Elke Büdenbender, die Gattin des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, im Kreis des Vorstandes des Freundeskreises der Borromäerinnen und einiger Schwestern des Ordens.

Eine Hand, die gehalten wird. Ein Gespräch, das Trost spendet. Ein Besuch, auf den jemand gewartet hat. Mit solchen einfachen Beispielen beschrieb Elke Büdenbender in Grafschaft, was menschliche Zuwendung ausmacht. Ihre Festrede zum 15-jährigen Bestehen des Freundeskreises der Borromäerinnen stand unter dem Titel „Ehrenamtliches Engagement als Rückgrat der Zivilgesellschaft“. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gehört selbst seit vielen Jahren dem Freundeskreis an. Sie dankte den Schwestern für ihre Beständigkeit und für das, was in keiner Bilanz auftaucht: Geduld, ein gutes Wort und die Zeit, die sie anderen schenken.

Von Grafschaft bis nach Kairo und Jerusalem

Am Anfang des Freundeskreises stand 2011 eine Reise zu Wirkungsstätten der Borromäerinnen in Ägypten. Was die Reisenden dort erlebten, gab den Anstoß, die Arbeit der Schwestern von Grafschaft aus zu unterstützen. Aus den zunächst 17 Mitgliedern wurden mehr als 400. Über eine halbe Million Euro an Spenden hat der Freundeskreis seit seiner Gründung für Projekte der Borromäerinnen zusammengetragen.

Das Geld half unter anderem dabei, Medikamente in Ägypten zu finanzieren und Projekte in Kindergärten in Jerusalem, Kairo und Alexandria zu fördern. Hinzu kommt Hilfe für Menschen in akuten Notlagen. Möglich machen das auch Benefizkonzerte, Vorträge und ein Adventsbasar. Hinter diesen Zahlen, sagte Büdenbender, stünden Menschen mit ganz konkreten Bedürfnissen. Sie nannte das kranke Kind, das medizinische Hilfe braucht, das Mädchen, dem Bildung neue Möglichkeiten eröffnet, und den Patienten, der sich eine Behandlung in der Ambulanz sonst kaum leisten könnte.

Elke Büdenbender im Kreis der Schwestern vom Orden der Borromäerinnen. Rechts neben ihr die Oberin des Ordens: Schwester Juliana.

Wie persönlich die Verbindung der Festrednerin zu den Schwestern ist, wurde in der anschließenden Gesprächsrunde deutlich. Eine Borromäerin erinnerte sich an einen Besuch Büdenbenders bei den Schwestern in Jerusalem. Dort saßen die Gäste auf kleinen Stühlen bei einer Mädchengruppe, die sich „Prinzessinnenklasse“ nannte. Warum sie denn so hieße, wollte Büdenbender wissen. Ein Mädchen meldete sich und antwortete ganz selbstverständlich: „Weil wir Prinzessinnen sind.“

Was Ehrenamt mit Demokratie zu tun hat

Wer sich gesehen und gehört fühlt, so Büdenbenders Überzeugung, wendet sich eher auch anderen zu und bringt sich selbst in die Gemeinschaft ein. Gerade wenn öffentliche Debatten schärfer werden und Menschen sich um die Zukunft sorgen, komme es auf diese Erfahrungen an. Wer gemeinsam eine Hilfsaktion organisiert, fragt selten zuerst nach der Partei oder Religion des anderen. Man lernt sich bei der Arbeit für eine gemeinsame Sache kennen.

Büdenbender sieht darin einen Beitrag zur Demokratie. Sie lebt davon, dass Menschen mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Damit das gelingt, brauche es verlässliche Bedingungen, unter denen sich ein Ehrenamt mit Beruf und Familie vereinbaren lasse. Junge Menschen müssten Gelegenheit bekommen, mitzureden und eigene Ideen umzusetzen. Ihren Dank an die Schwestern und den Freundeskreis fasste Büdenbender am Ende der Rede in einem Satz zusammen: „Unsere Herzen sollten Hände haben und unsere Hände ein Herz.“

Elke Büdenbender hielt die Festrede zum Thema „Ehrenamtliches Engagement als Rückgrat der Zivilgesellschaft“.

Im WOLL-Interview mit Elke Büdenbender

Was meint „Zivilgesellschaft“ im Alltag? Im Gespräch mit Hermann Hoffe erklärt Elke Büdenbender den Begriff am Beispiel von Sprachpaten, die in Kindergärten gehen und sich Zeit für Kinder nehmen. Im Gespräch und beim Spielen können die Kinder Deutsch hören und sprechen und so Sicherheit für den Schulstart gewinnen. Auch daran zeigt sich für Büdenbender, wie freiwilliger Einsatz Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander verbindet.

▶️ Elke Büdenbender in Grafschaft – das WOLL-Interview auf YouTube

Eine Idee aus dem Dorf macht Schule

Wie ein solches Engagement vor Ort beginnt, zeigte in der Gesprächsrunde die Geschichte des nachhaltigen Adventsmarkts im Kloster Grafschaft. Am Anfang stand die Frage, was mit gut erhaltener Weihnachtsdekoration geschehen könnte, die zu Hause niemand mehr brauchte. Vier Frauen aus dem Ort waren schnell bereit mitzumachen. Im Dorf wurde gesammelt, im Kloster sortiert und aufgebaut. Fast alles fand beim Verkauf ein neues Zuhause. Der Erlös kam dem Freundeskreis zugute. Mittlerweile hat der Adventsmarkt bereits dreimal stattgefunden.

Heinz-Dieter Neumann, Vorsitzender des Freundeskreises bedankte sich sich bei den Mitgliedern und Gästen für eine Spendensumme von 575.000 Euro in 15 Jahren.

Zum Jubiläum meldeten sich auch Schwestern aus anderen Niederlassungen zu Wort. In ihren Grußbotschaften dankten sie für die langjährige Unterstützung und erzählten, was sie dadurch vor Ort leisten können. Eine Schwester beschrieb ihre Ambulanz als einen kleinen Ort, der kranken und bedürftigen Menschen Zuflucht bietet. So wurde zum Abschluss des Abends noch einmal greifbar, was die Arbeit des Freundeskreises ausmacht: Was in Grafschaft mit einer Idee oder einer Spende beginnt, kommt andernorts bei Menschen an, die auf Hilfe angewiesen sind.