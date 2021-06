Was lange währt, wird endlich gut.

“Sportliche SV-Heimat” am Wormbacher Berg wächst

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum sollte es erscheinen: Das SV-Jubiläumsbuch. Der Festakt war im Sommer 2020 geplant, mit großer Abrissparty auf dem Wormbacher Berg. Hier sollte zeitgleich mit dem obligatorischen Spatenstich die Erneuerung des Sportplatzes gefeiert werden. Die Planungen des SV Schmallenberg/Fredeburg e.V. starteten im Jahr 2018. Für das Jubiläumsbuch, das 100 Jahre Fußball in Schmallenberg in Wort und Bild zeigen soll, wurde Ende 2019 eine Arbeitsgruppe gebildet. Jung und Alt kümmerten sich unter der Leitung von Helmut Voß gemeinsam, um die historischen Inhalte, mit dem Ziel, das Jahrhundertwerk zu füllen. Zuversichtlich, dass just-in-time alles fertig wird und zu den unterschiedlichsten Events im Jubiläumsjahr eingeladen werden kann, kam alles anders: Das Virus. Der Lockdown. Die Kontaktsperren. Keiner konnte damals ahnen, dass für lange Zeit nichts mehr gehen würde. Veranstaltungen wurden abgesagt, Planungen eingefroren, Treffen verboten, bis schließlich auch der Fußball-Spielbetrieb eingestellt werden musste. Stillstand auf den Sportplätzen und im Verein.

Abgesehen von den sportlichen Leistungen der einzelnen Mannschaften des SV Schmallenberg/ Fredeburg e.V. hat sich der Verein für 2020 große Ziele gesteckt. Der Fußballplatz am Wormbacher Berg sollte pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr in neuem Glanz erscheinen. Hier spielten weniger die Schönheit als vielmehr die Bespielbarkeit eine entscheidende Rolle.

Ein Fußballplatz mit Hindernissen

Der Platz wurde im Jahre 1964 eingeweiht und konnte zur „sportlichen Heimat“ des Vereins werden. Im Laufe der Jahrzehnte kam es immer wieder zu Problemen bei der Rasenfläche, weil der Untergrund des Platzes damals scheinbar nicht richtig verdichtet beziehungsweise falsches Füllmaterial verwendet wurde. Ende 2019 schließlich war eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs am Wormbacher Berg nicht mehr möglich. Die Stadt Schmallenberg entschied im Herbst 2019, ein ständiges „Flickwerk“ zu beenden, und gab ein Bodengutachten in Auftrag. Das Ergebnis war eindeutig: Der Untergrund des Platzes ist durch Erosion so enorm geschädigt, dass es weiterhin zu einem Absinken des Platzes und der Bildung großer Löcher führen wird. Im Zuge dieser Nachricht hat der SV Schmallenberg/Fredeburg final entschieden, einen neuen Kunstrasenplatz anzulegen. Finanziell bedeutet es das, was es für alle anderen Sportvereine auch heißt: 300.000 Euro stellt die Stadt Schmallenberg, mit einem 100.000 Euro-Eigenanteil vom Verein. Doch wer zahlt das Abtragen und Erneuern des Untergrundes?

Langer Weg zum Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage

Gemeinsam mit der Stadt Schmallenberg hat sich der Verein SV Schmallenberg Fredeburg in den Dschungel der Fördergelder begeben. Im Rahmen der Recherche wurden unterschiedliche Töpfe gefunden. Eine nervenaufreibende Antrags-Odyssee startete. In der Zwischenzeit wurde dem Verein durch die Nutzung des Kunstrasenfeldes am Schulzentrum der reibungslose Spielbetrieb ermöglicht. Geplant war das Trainieren und Spielen auf dem Schul-Sportplatz bis Anfang 2020, parallel dazu konnte der Antrag auf Fördergelder zur Erneuerung des Untergrundes gestellt werden. Eine Fördersumme von 500.000 Euro ermöglicht nun den Umbau von einem Rasenplatz zu einem Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage. Aber wie bereits erwähnt – Stillstand. Erst im Frühjahr 2021 konnten die Umbaumaßnahmen am Wormbacher Berg starten. Für die Erweiterung des SV-Sportheimes hat der Verein ebenfalls einen Fördertopf gefunden. Auch hier stehen Gelder abrufbereit. Für beide Maßnahmen (Sportplatz und SV-Heim) muss der Verein entsprechende Eigenbeteiligungen leisten.

Verzögerungen gab es aber nicht nur bei den Baumaßnahmen. Auch die Realisierung des Jubiläumsbuches stellte sich als äußerst schwierig dar. Aber die gute Nachricht vorweg: Das Buch ist endlich fertig. Aus den geplanten 164 Seiten sind nun 320 Seiten geworden. Eine Fußballchronik, die zwar nicht den Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit hat, aber dennoch einmal mehr der Erinnerung und Entdeckung der sportlichen Geschichte dient. Die eindrucksvolle, limitierte Dokumentation ist weit mehr als die Reflektion vergangener Zeiten. Weitere Informationen zum Buch-Verkauf stehen auf der Homepage: www.sv-schmallenberg-fredeburg.de

So kann sich der SV Schmallenberg/Fredeburg e.V. einmal mehr auf die Fahne schreiben: Was lange währt, wird endlich gut!