Was jeder über Trauer wissen sollte

„Trauer ist eine normale Reaktion, die jeder fühlende Mensch in einem gewissen Maß kennt. Sie tritt in vielen Lebenssituationen und nach ganz unterschiedlichen Abschieds- oder Verlusterfahrungen auf, zum Beispiel bei Liebeskummer, Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheiten…“

„Traueraktionen sind etwas sehr Individuelles und sie sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Nicht jeder erlebt Trauer gleich. Situationen, die bei dem einen zu einer Trauerreaktion führen, stellen für andere keine belastende Situation dar.“

„Auch die Trauer nach dem Tod einer geliebten Person ist sehr individuell und nicht voraussehbar, da jeder Verlust anderes betrauert wird.“

Mit diesen und vielen anderen Gedanken, Anregungen und Erfahrungsberichten lenkt Iris Willecke in ihrem kleinen Büchlein „Trauerwissen kurz und knapp“ den Blick auf den Umgang mit trauernden Menschen. „Was jeder über Trauer und den Umgang mit Trauernden wissen sollte“ lautet der Untertitel des 72 Seiten umfassenden Heftes im handlichen Format (12,5 x 19,0 cm). Iris Willecke: „Wer Trauer nach einem herben Verlust noch nicht selbst erleben musste, kann sich nur schwer in trauernde Menschen ineinversetzen. Er weiß auch nicht, zu was Trauer alles führen kann.“

Zu was Trauer alles führen kann

Die Trauerbegleiterin Iris Willecke aus Sundern im Sauerland engagiert sich seit Jahren für mehr Trauerwissen in unserer Gesellschaft. Mit diesem Heft möchte sie Menschen, die sich im Umgang mit Trauernden unsicher fühlen, Hilfestellungen an die Hand geben und wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Sie hofft, dass sich dadurch Missverständnisse und Verletzungen von Trauernden durch ihr soziales Umfeld vermeiden lassen.

Das kleine Buch „Trauerwissen kurz und knapp“ ist im WOLL-Verlag erschienen und kostet 5,90 Euro und ist im Buchhandel, diversen Onlineshops und direkt beim WOLL-Verlag (info@woll-verlag.de) erhältlich.

Dass das Thema „Trauerwissen“ viele Menschen bewegt, zeigt die schon wenige Tage nach Veröffentlichung die Platzierung im Verkaufsranking bei amazon. Hier steht das Buch seit gestern als Bestseller auf dem 1. Platz.