Was ist das ’ne verrückte Zeit, woll …

Die Kolumne von Cilly Alperscheid

Weißte, du triffst dich einfach aus em dullen Puff raus mit vielen Leuten, ohne dass de dir Gedanken um Masken und Tests machen musst oder wie du es am besten rechnest, dass es von de Haushalte her passt. Anstatt dir Sorgen um Omikron zu machen, guckste dann wieder besorgt auf die Flasche Mariacron, die der Nachbar mitgebracht hat, weil du weißt, die wird leer und dann haste dein halbes Sakrament wieder schnarchend neben dir liegen.

Aber auch das wäre egal, wenn es nur wieder so wie früher wäre. Was waren das noch Zeiten, woll, wo man das Wort „Spaziergang“ ohne gedachte Anführungszeichen und ohne verschwörerischen Unterton ausgesprochen hat und es einfach nur hieß, dass man sich chic machte, die Blagen in en Wagen legte und durch es Dorf schlockerte. Für en Spaziergang verabredetest du dich es sonntags nach em Hochamt auf em Kirchplatz und nicht im Internetz, in irgendwelchen „sozialen“ Medien (die Anführungszeichen haste gehört, woll …).

Ich glaube ja tatsächlich, dass es Internetz auch mit schuld daran ist, dass wir in so verrückten Zeiten leben, denn da kann jeder ja schreiben, was er will. Weißte, es gab ja immer schon Leute die so en bisschen spezieller waren als andere, woll. Ker, wenn ich an Handgelenks Williken noch denke. Der wohnte ja an der Ecke nach em Friedhof hin und baute in seinem Garten große Antennen. Wenn de es samstags vorbei kamst, um de Schwiegermutter zu hacken, dann erzählte dir Williken über de Hecke, dass ihm Außerirdische gesagt hätten, er werde abgeholt, um einen neuen Planeten zu bevölkern. Hömma, ich könnte mich heute noch beömmeln, wenn ich dran denke, dass es irgendwo in den Weiten unseres Universums einen Planeten gibt, dessen Urvater Handgelenks Williken ist, woll. Aber was ich damit sagen will, Williken erzählte dir seine Geschichte und ging dann ins Haus mit den runtergelassenen Rollläden, kümmerte sich um seine 25 Katzen und schadete niemandem. Und du bist weitergegangen und hast dir gedacht: Er hat eben nicht alle Latten am Zaun‘. So und getz kommt das Internetz ins Spiel, woll. Da würde Handgelenks Williken heute nämlich seine Geschichte reinschreiben und du kannst sicher sein, irgendwo auf der Welt findet sich jemand, der noch weniger Latten am Zaun hat und glaubt, was da steht.

Wo früher jeder gesagt hätte, hömma, da willste mir getz aber en gewaltigen Bären aufbinden, erzählen dir heute plötzlich Leute, die du eigentlich für ganz vernünftig gehalten hast, irgendwas von Computerchips, die eingeimpft werden, oder Würmern, die mit dem Teststäbchen ins Gehirn gepflanzt werden, um selbiges zu verspeisen. Und wenn de sowas hörst, dann neigste doch dazu, zu sagen: ‚Früher war alles besser‘.

Auch wenn es das nicht war. Ich glaube nämlich, das Gewesene verklärt sich mit den Jahren. Das ist so, als wie wenn de es morgens de Brille noch nicht aufhast und guckst so neben dich ins Bett und dann denkste ‚Ohh‘. Aber wenn de dann de Brille mal auf hast und guckst genau hin, dann denkste ‚Oh Herre‘. Also wer weiß, vielleicht gucken wir ja auch in einigen Jahren auf die Pandemie zurück und sagen, was das ne schöne Zeit war, wo man nicht mit em Nachbarn Mariacron trinken musste, weil man ja sagen konnte, wegen Corona, woll.