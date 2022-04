Was im Sauerland in der zweiten Aprilhälfte alles wächst

In Laubwäldern auf Kalkgestein wie im Lörmecketal oder im Drübel bei Brilon blühen zur Osterzeit Buschwindröschen (1) und Gelbe Windröschen (2) um die Wette. Ihnen folgen die Große Sternmiere (3) mit ihren weißen Blütensternen und der Gefleckte Aronstab (4) mit gelbgrünen, tütenförmigen Blüten, bevor sich das Kronendach der Bäume schließt. Auf Magerwiesen im Raum Marsberg oder der Medebacher Bucht sprießt die Echte Schlüsselblume (5). Von der Hohen Schlüsselblume(6) unterscheidet sie sich durch orangefarbene Male in den gelben Trichterblüten. Letztere bevorzugt schattige Standorte in Auenwäldern, etwa im Hönnetal oder bei den Almequellen. An Ufern in höheren Lagen wie dem Ittertal bei der Mühlenkopfschanze oder dem Winterbachtal kommt allmählich die Weiße Pestwurz (7) zur Blüte. Deren cremeweiße, zottige Blütenköpfchen vereinen sich zu halbkugeligen Blütenständen. In sumpfigen Tälern, etwa an der Versetalsperre, im oberen Edertal und in der Gernsdorfer Weidekämpe, erscheinen die knallgelben Blüten der Sumpfdotterblume (8). (Text von Susanne Lipps)

Dr. Susanne Lipps ist erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer. Sie studierte Geographie, Geologie und Botanik in Marburg und promovierte 1985. Seit jeher begeistert sie sich für die Suche nach botanischen Schätzen. Im Oliver Breda Verlag schrieb sie das Buch „Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 216 Seiten, 214 Arten, 15,80 €). Buchhandlungen im Sauerland können das Buch über den WOLL-Verlag beziehen (www.woll-verlag.de) Oliver Breda wollte ursprünglich Förster werden oder Biologie studieren. Es wurde schlussendlich Physik mit einer Diplomarbeit im Fachbereich Umweltanalytik. Seit 1999 schreibt er Wander- und Reisebücher. 2004 gründete er seinen Verlag für botanische Reiseführer. Susanne Lipps ist hauptsächlich für den Text verantwortlich, Oliver Breda kümmert sich vorwiegend um die Fotos. Der Blog www.sauerlandflora.de ist die Ergänzung zum Buch.

Quelle: Oliver Breda 01-Buschwindroeschen

Quelle: Oliver Breda 02-Gelbes Windroeschen

Quelle: Oliver Breda 03-GrosseSternmiere

Quelle: Oliver Breda 04-Aronstab

Quelle: Oliver Breda 05-EchteSchluesselblume

Quelle: Oliver Breda 06-Hohe Schluesselblume

Quelle: Oliver Breda 07-Weisse Pestwurz

Quelle: Oliver Breda 08-Sumpfdotterblume

Quelle: Oliver Breda