Was im Sauerland in der ersten Junihälfte alles wächst

Im Juni sprießen im Sauerland an Weg- und Feldrändern die knallroten Blüten des Klatschmohns. Das kräftige Blau der Kornblume mischt sich darunter. Auf sparsam gedüngten Bergwiesen entfalten sich die weißen Strahlenblüten der Magerwiesen-Margerite. Rosafarbene Teppiche der Kuckucks-Lichtnelke, deren Blüte mit dem Kuckucksruf zusammenfällt, überziehen feuchte Wiesen etwa im Elberndorftal, Liesetal und Orketal.

Zu den selteneren Arten, die jetzt in Erscheinung treten, zählt die Arnika. Ihre dottergelben Korbblüten, die kleinen Sonnen ähneln, sind in Heiden des Hochsauerlands und in der Gernsdorfer Weidekämpe zu bestaunen. Verschiedene Orchideen haben ihren großen Auftritt. So das Gefleckte Knabenkraut, das reichlich in der Gernsdorfer Weidekämpe, aber auch im Ebbegebirge, Lörmecketal und auf den Bergwiesen bei Altastenberg vorkommt. In den sumpfigen Nuhnewiesen bei Hallenberg etwa oder im Weierbachtal hat die Trollblume mit ihren unverkennbaren, goldgelb leuchtenden Blüten natürliche Standorte. (Text von Susanne Lipps)

Dr. Susanne Lipps ist erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer. Sie studierte Geographie, Geologie und Botanik in Marburg und promovierte 1985. Seit jeher begeistert sie sich für die Suche nach botanischen Schätzen. Im Oliver Breda Verlag schrieb sie das Buch „Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 216 Seiten, 214 Arten, 15,80 €). Buchhandlungen im Sauerland können das Buch über den WOLL-Verlag beziehen (www.woll-verlag.de)

Oliver Breda wollte ursprünglich Förster werden oder Biologie studieren. Es wurde schlussendlich Physik mit einer Diplomarbeit im Fachbereich Umweltanalytik. Seit 1999 schreibt er Wander- und Reisebücher. 2004 gründete er seinen Verlag für botanische Reiseführer. Susanne Lipps ist hauptsächlich für den Text verantwortlich, Oliver Breda kümmert sich vorwiegend um die Fotos. Der Blog www.sauerlandflora.de ist die Ergänzung zum Buch.

