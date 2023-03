Was im Sauerland alles wächst

Der Frühling steht vor der Haustür. Im Sauerland beginnt er mit der Blüte der Schneeglöckchen und des Märzenbechers. In den bodenfeuchten Auenwäldern der Täler sind häufig Gruppen von Schneeglöckchen anzutreffen, wenngleich sich deren Blütezeit schon dem Ende zuneigt. An sonnigen Waldrändern breiten sich lavendelblaue Teppiche des Duftveilchens aus. Unter Laubbäumen leuchten die goldgelben Sternblüten des Scharbockskrauts.

Quelle: Breda-Verlag Oliver Breda und Susanne Lipps

Diese und weitere im Sauerland wachsenden Blumen, Kräuter, Sträucher und Bäume hat Dr. Susanne Lipps, erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer, in dem Buch „Was hier alles wächst! – Die Flora am Wegesrand: Blumen, Kräuter, Sträucher, Bäume“ beschrieben. Die Fotos stammen von Oliver Breda, in dessen Verlag das Buch erschienen ist. Die Autorin studierte Geographie, Geologie und Botanik in Marburg und promovierte 1985. Seit jeher begeistert sie sich für die Suche nach botanischen Schätzen. Das Buch (216 Seiten) kosten 15,80 Euro, ist in den Sauerländer Buchhandlungen und auch WOLL-Verlag in Schmallenberg erhältlich.

„Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 216 Seiten, 214 Arten, 15,80 €

Was hier alles wächst

Der Blog www.sauerlandflora.de ist die Ergänzung zum Buch.

Tiere im Garten

Ein weiteres, interessantes und umfangreich bebildertes Natur-Buch mit dem Titel „Tiere in meinem Garten“ ist im Verlag Haupt-Natur erschienen. Die beiden Autoren Bruno P. Kremer und Klaus Richarz stellen darin vor, wie wertvolle Lebensräume für Vögel, Insekten und andere Wildtiere gestaltet werden können.

In einem Ankündigungstext zum Buch heißt es: „Üppige Natur sowie tierische Gäste und Besucher unmittelbar vor der Haustür? Wer wünscht sich das nicht! Dieser reich bebilderte und umfassende Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie in Ihrem Garten aktiv etwas für Wildtiere tun und geeignete Lebensräume für Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel, Fledermäuse und weitere Kleinsäuger schaffen können.

Welche Nahrung bevorzugen die verschiedenen Gartenbesucher? Wo schlafen und ruhen Sie gerne? Was benötigen sie für eine erfolgreiche Fortpflanzung? Egal, wie groß oder klein Ihr Garten ist, dieses Buch bietet alle erforderlichen Informationen und eine Fülle von Anregungen, um das eigene kleine Naturschutzgebiet zu gestalten.“

Tiere in meinem Garten – Wertvolle Lebensräume für Vögel, Insekten und andere Wildtiere gestalten. 2. Auflage – ISBN: 978-3-5280852-55-4, 29,90 Euro