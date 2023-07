Fotoreportage über die Suche nach Blumen und Kräutern am Wegesrand

WOLL-Fotografien Heidi Bücker begleitete Anfang Mai zwei neugierige Besucher bei ihrer Suche nach Blumen und Kräutern im Sauerland. Rund um den Wilzenberg suchten Dr. Susanne Lipps, erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer, und Oliver Breda nach Waldmeister, Goldnessel, Schlüsselblume und anderen Schätzen am Wegesrand. Im Oliver Breda Verlag schrieb sie das Buch „Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 215 Seiten, 214 Arten, 15,80 Euro). Oliver Breda wollte ursprünglich Förster werden oder Biologie studieren. Es wurde schlussendlich Physik mit einer Diplomarbeit im Fachbereich Umweltanalytik. Seit 1999 schreibt er Wanderund Reisebücher. 2004 gründete er seinen Verlag für botanische Reiseführer. Susanne Lipps ist hauptsächlich für den Text verantwortlich, Oliver Breda kümmert sich vorwiegend um die Fotos. Zusammen mit dem WOLL-Verlag wollen die beiden Pflanzenexperten im kommenden Jahr einen kleinen Reiseführer über „Blumen und Kräuter am Wegesrand im Sauerland“ herausgeben. Dafür sind sie in diesem Jahr häufig auf Spurensuche im Land der tausend Berge.