Was für ein Jahr – 2020

Nach dem leider viel zu frühen Tod des Kollegen Christof Volmert haben wir 2019 dessen Buchhandlung nahe des Brückencenters in Arnsberg übernommen. In unserem Team durften wir seine langjährige Mitarbeiterin Julia Marx begrüßen. Gemeinsam mit Ivonne Durand – die bis dahin in unserem Geschäft in Meschede tätig war – haben wir die Kundinnen und Kunden der ehemaligen CAB-Buchhandlung mit unserem ausgesuchten Sortiment überzeugt, der Buchhandlung in Arnsberg auch weiterhin die Treue zu halten.

Das Jahr 2020 begann wie jedes Jahr – ruhig. Aber dann kam alles anderes. Mit Corona kam es zu weitreichenden Einschränkungen und Mitte März sogar zum Lockdown.

Zum Glück verfügt WortReich – Lesen und mehr über einen Onlineshop. Die Bestellungen können nach Hause geschickt oder in „ihrer“ Filiale abgeholt werden. In Meschede, Schmallenberg und Arnsberg gibt es Abholstationen, an denen die Kunden mit Nachschub versorgt werden können. Außerdem bieten wir einen Lieferservice an und sind auch beratend am Telefon da.

Wir haben festgestellt, dass der Zusammenhalt hier in der Region, groß ist. Dieser Vorteil trägt dazu bei, dass eben nicht alle im Internet kaufen, sondern sich darauf besinnen, was man alles regional und lokal bekommen kann.

Für möchten uns bei unseren Stammkundinnen und –kunden für die Treue während dieser für uns alle nicht einfachen Zeit bedanken. Durch das Einkaufen in der Region und lokal – egal ob für den täglichen Bedarf oder durch Gutscheine – ermöglichen Sie es, dass hoffentlich viele kleine und etwas größere Geschäfte, Restaurants und Hotels im Sauerland eine Chance haben, diese Krise durchzustehen.

Danke auch an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser Zeit immer ihr Bestmöglichstes gegeben haben, um die Betriebe aufrecht zu erhalten, den Kundinnen und Kunden, egal ob langjähriger Stammkunde oder Tourist, Wünsche zu erfüllen und in unseren Buchhandlungen für eine schöne Atmosphäre sorgen.

Deshalb nun noch ein Wunsch für das neue Jahr 2021: Mögen alle gut durch diese schwierige Zeit kommen und es im kommenden Jahr wieder ein gemeinsames Feiern und Freuen geben. Es wäre wünschenswert, wenn alles, was der eine oder andere an Werten neu oder wiederentdeckt hat, auch in Zukunft Bestand hat, so dass wir gestärkt aus dieser Krise gehen.

Bleiben Sie gesund – das wünschen Ihnen

Ihre Teams von WortReich – Lesen und mehr

in Meschede, Schmallenberg und Arnsberg



Ihre Katrin Föster

WortReich – Lesen und mehr



Meschede

Rebell 2a

Tel: 0291 908 35 53

Fax: 0291 908 35 54



Arnsberg

Clemens-August- Straße 5

Tel: 02931 3800



Schmallenberg

Oststraße 4

Tel: 02972 5157



Online Bestellungen unter www.wortreich-meschede.de