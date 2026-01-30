„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“

Volksbank im Hochsauerland eG stärkt die Region mit genossenschaftlicher Kraft



Wirtschaftlicher Erfolg ist für die Volksbank im Hochsauerland eG nur ein Teil ihres Selbstverständnisses. Die Bank ist Teil der Region und übernimmt Verantwortung dafür. Dieses Engagement hat tiefe Wurzeln: Schon die Gründungsväter der Genossenschaftsbanken, Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch, prägten vor über 160 Jahren den Gedanken „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ und machten ihn zur Grundlage des genossenschaftlichen Wirtschaftens.



Diesen Grundgedanken trägt die Volksbank im Hochsauerland eG bis heute weiter. „Wir sind hier verwurzelt. Deshalb möchten wir unsere Region aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen, damit wir gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft blicken können“, betont Vorstand Dirk Schulte.

Engagement, das über Finanzen hinausgeht

Dass die Volksbank im Hochsauerland mehr ist als ein Finanzdienstleister, zeigt ihr vielfältiges regionales Engagement. Ob Vereine, Schulen, Kulturinitiativen oder soziale Einrichtungen – die Bank unterstützt Projekte, die das Gemeinwesen stärken und das Zusammenleben fördern.



Crowdfunding: Genossenschaftsgedanke im digitalen Gewand

Wie stark sich die Volksbank für lokale Ideen engagiert, zeigt auch die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“. Sie knüpft an die genossenschaftliche Idee an – digital und zeitgemäß.



Crowdfunding ist eine besondere Art der Finanzierung. Der Begriff bedeutet übersetzt Schwarm- oder Gruppenfinanzierung. So wird Geld gesammelt, um Ideen und Projekte umzusetzen. Eine Vielzahl von Menschen – die Crowd – kommt zusammen, die ein gemeinnütziges Projekt unterstützen möchten.



Denn oft fehlen Vereinen oder Organisationen die finanziellen Mittel, um gute Ideen umzusetzen. Genau hier setzt Crowdfunding an: Viele Menschen spenden kleinere Beträge, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Die Volksbank unterstützt dieses Engagement zusätzlich durch ein sogenanntes Co-Funding und verdoppelt jede Erstspende der Unterstützer und Unterstützerinnen (bis 30 Euro) bis das Spendenziel zu 100 Prozent erreicht ist.



Vereine und Initiativen, die ihre eigenen gemeinnützigen Projekte auf der Plattform vorstellen möchten, finden weitere Informationen unter: www.vb-im-hochsauerland.de/meine-bank/engagement



Mit ihrem breiten Engagement zeigt die Volksbank im Hochsauerland eG eindrucksvoll: Gemeinsam lässt sich mehr erreichen – heute wie vor 160 Jahren.



Quelle: Volksbank im Hochsauerland eG CF Projekt des VfL Giershagen 1911 e.V. Equipment für die JSG Giershagen/Obermarsberg/Hoppecketal-Padberg 130 Kinder und Betreuer wurden mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. Spendenziel: 13.000 Euro Erreicht 13.055 Euro Co-Funding: 5.590 Euro

Quelle: Volksbank im Hochsauerland eG CF Projekt des Fördervereins der Raphael Schule in Reiste Schulsport-Event TRIXITT für die Esloher Grundschulkinder Spendenziel: 6.500 Euro Erreicht: 6.811 Euro Co-Funding: 3.311 Euro