Was bedeutet Heimat für mich?

Der Sportverein FC Cobbenrode geht neue Wege und engagiert sich in der Heimatförderung

Der FC Cobbenrode ist eine wichtige sportliche, gesellschaftliche und soziale Stütze der Ortsgemeinschaft Cobbenrode. Seit knapp zwei Jahren befasst sich eine vereinsinterne Arbeitsgruppe mit dem Themenfeld „Heimat und Heimatgeschichte“, im Bewusstsein des Leitspruchs: „Mein Dorf, meine Liebe, mein Verein.“ Mit Projekten zur Heimatförderung will der FCC das Heimatbewusstsein und die Identität der örtlichen Gemeinschaft fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Dazu gehören die Vermittlung von Heimatgeschichte, die Erstellung eines „Heimatkundlichen Wegweisers“ sowie die Durchführung von Begehungen des Ortes und seiner Umgebung zur Vermittlung von Heimaterfahrungen an Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Eine bedeutsame Initialzündung hat hierzu das Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gegeben. Der FC Cobbenrode konnte mit dieser finanzieller Unterstützung beginnen, die Orts- und Vereinsgeschichte in Bildern und Dokumenten zu recherchieren, aufzubereiten und zu dokumentieren.

Maßgeblich vorangetrieben hat das Projekt Jugendleiter Manfred Luig, der als Tausendsassa im FCC bereits viele Projekte initiiert und verantwortet hat. Für seine vielfältigen Aktivitäten erhielt Luig 2021 eine der höchsten Auszeichnungen des deutschen Fußballbundes, die DFB Ehrennadel in goldener Ausführung. Als neugewählter 1. Vorsitzender des Gesamtvereins unterstützt Sebastian Schulte seit 2020 die Geschicke der Gruppe, die sich des Weiteren aus Isabel Mütherich, Elena Schulte, Lea Schulte, Björn Bathen und Robin Hoffmann zusammensetzt.

Erste Aufgabe war und ist der Aufbau eines vereinseigenen Archivs zur Sicherung der Geschichte des FCC und des Ortes Cobbenrode, was seit zwei Jahren kontinuierlich fortgeführt wird. Erste Ergebnisse sind die Jahreschroniken des Vereinsgeschehens 2019 und 2020, die im Zeitschriftenformat veröffentlicht wurden. Das bisher größte Werk der Gruppe ist der „Heimatkundlichen Wegweiser“ für Cobbenrode, der im Frühjahr 2021 vorgelegt wurde. Er enthält Informationen zu Ortsgeschichte, Brauchtum und Festen mit Tipps zu Wandertouren, Aussichtsplätzen sowie Sehenswürdigkeiten und ist in dieser Form für Cobbenrode einzigartig. Das Buch hat guten Absatz gefunden und für eine gewisse Resonanz in der regionalen Heimatkundler-Szene gesorgt.

„Weitere Arbeiten zur Heimatförderung sind bereits von uns geplant. Ein zweites Buch mit verändertem Schwerpunkt – insbesondere den Brauchtum unserer Heimat – ist bereits in Arbeit und soll bald erscheinen“, betont Manfred Luig. „In der meist akademisch geprägten Geschichtsschreibung gehen oft die ‚kleinen Geschichten‘ verloren, die das Leben der Bevölkerung auf dem Dorf ausmachen. Hier wollen wir eine Lücke ausfüllen.“

Der „Heimatwegweiser“ ist kostenlos beim Vorstand des FC Cobbenrode erhältlich. Die Arbeitsgruppe Heimatförderung freut sich über Spenden, um die eigene und die Jugendarbeit im FCC weiter erfolgreich gestalten zu können.