Was Amerikas Kurs für das Sauerland bedeutet

FJulius van de Laar im Gespräch mit Volksbank Vorstand Dr. Florian Müller beim Volksbank Dialog in der voll besetzten Stadthalle Meschede.

Meschede / Hochsauerlandkreis. Was in Washington entschieden wird, kann auch im Sauerland spürbare Folgen haben. Wie stark die amerikanische Politik Wirtschaft und Gesellschaft hierzulande beeinflusst, wurde beim Volksbank Dialog in der voll besetzten Stadthalle Meschede deutlich. US-Experte Julius van de Laar sprach mit Volksbank-Vorstand Dr. Florian Müller über die jüngsten US-Zwischenwahlen, Donald Trumps politischen Kurs und die wirtschaftlichen Perspektiven für Deutschland und die Region. Das Publikum brachte sich mit zahlreichen Fragen ein – und nutzte auch im Anschluss die Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Van de Laar kennt die amerikanische Politik aus nächster Nähe. Sein Weg führte ihn zunächst mit einem Basketball-Stipendium an ein College in den USA. Nach drei Kreuzbandrissen nahm seine Karriere eine andere Wendung: Er wechselte in die politische Kommunikation und arbeitete später für die Präsidentschaftskampagne von Barack Obama. Diese Erfahrungen prägten auch seine Einordnung der jüngsten Midtermwahlen. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner sei dabei vor allem die eigene wirtschaftliche Lage entscheidend gewesen. Spritpreise, Zinsen, Inflation und hohe Lebenshaltungskosten hätten eine zentrale Rolle gespielt.

Keine Entspannung in Sicht

Eine gemäßigtere Politik Donald Trumps erwartet van de Laar nach den Zwischenwahlen nicht. Er rechne vielmehr damit, dass der Präsident seinen konfrontativen Kurs fortsetze und auch sein Vetorecht gegenüber dem Kongress einsetzen werde. Mit Blick auf die Republikanische Partei und die Präsidentschaftswahl 2028 bleibe Trump eine prägende Figur der MAGA-Bewegung. Die Partei stehe damit vor wichtigen Richtungsentscheidungen.

Was das für die Wirtschaft im Sauerland bedeutet

Wie eng die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA mit der Region verbunden sind, machte Dr. Florian Müller deutlich: „Was in Amerika entschieden wird, ist also nicht nur eine Nachricht aus der Ferne. Es kann auch Einfluss auf Entscheidungen haben, die hier bei uns im Sauerland zu treffen sind.“

Quelle: Volksbank Sauerland Jürgen Röttger

Van de Laar geht davon aus, dass Zölle auch künftig ein festes Instrument amerikanischer Politik bleiben. Für international tätige Unternehmen können veränderte Handelsbedingungen erhebliche Auswirkungen haben – etwa auf Kosten, Lieferketten, Aufträge und Investitionen. Die Folgen reichen damit über die Unternehmen hinaus und können auch Beschäftigte und private Haushalte in der Region betreffen.

Sein Blick auf Europa: Der Binnenmarkt müsse gestärkt, weitere Handelsabkommen müssten geschlossen und zugleich die wirtschaftliche Präsenz in den USA gesichert werden. Für Deutschland warb van de Laar zudem für mehr Pragmatismus und eine verständliche Kommunikation darüber, wohin sich das Land wirtschaftlich entwickeln wolle.

Ein Abend, der vom Austausch lebt

Dass der Volksbank Dialog mehr sein soll als ein klassischer Vortragsabend, unterstrich Dr. Florian Müller: „Der Volksbank Dialog ist für uns weit mehr als ein Vortragsabend. Er ist eine Veranstaltung der Begegnung.“ Unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen, sei gerade bei komplexen Themen besonders wertvoll.

Wie groß das Interesse am Austausch war, zeigte sich im Nachgang der Veranstaltung: Eine Gruppe von Studenten der Fachhochschule Südwestfalen, die von der Volksbank zur Veranstaltung eingeladen war, zeigte mit Fragen so viel Interesse, dass Juliius van de Laar spontan mit den Studenten einen Stuhlkreis bildete und Fragen rund um Demokratie und die Zukunft von Deutschland und Europa beantwortete. Danach mischte sich Julius van de Laar in den großen Gästekreis und diskutierte bis kurz vor Mitternacht im persönlichen Gespräch mit vielen weiteren Gästen.

Mit dem Volksbank Dialog bringt die Volksbank Sauerland einmal jährlich namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport mit Menschen aus der Region zusammen. Der Abend in Meschede zeigte einmal mehr, wie wertvoll der direkte Austausch unterschiedlicher Generationen und Perspektiven sein kann.

Quelle: Volksbank Sauerland Jürgen Röttger

Gespräch auf Augenhöhe: Julius van de Laar nahm sich nach dem Volksbank Dialog eine weitere Stunde Zeit für die Fragen einer Studentenvereinigung. Im Stuhlkreis entstand ein intensiver Austausch.

Quelle: Volksbank Sauerland Jürgen Röttger

Zufrieden nach einem gelungenen Abend: Julius van de Laar (Mitte) mit den Volksbank-Vorständen Michael Reitz und Dr. Florian Müller beim Volksbank Dialog in Meschede.