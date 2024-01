Lebensgefährliche Radwegelücke Lenne – Störmecke bleibt Aufreger

Immer wenn ich mit meinem Rennrad oder Mountainbike von Schmallenberg über den SauerlandRadring nach Lennestadt unterwegs bin, fährt für 2,6 Kilometer ab Lenne bis nach Störmecke die pure Angst mit.



Warum? Der SauerlandRadring ist auf dem Abschnitt Lenne – Störmecke nicht ausgebaut und eine echte Hochrisikostrecke für alle Radfahrer, egal ob Bio-Biker oder E-Biker. Mir wird jeder Radfahrer beipflichten, dass es keinen Spaß macht, entlang der viel befahrenen B236 zu fahren, wenn an einem teils im hohen Tempo PKWs, tonnenschwere LKWs, Motorräder und breite Traktoren knapp vorbeidüsen.



Ich fuhr Ende September nach Elspe über den SauerlandRadring, wo ich von Lenne nach Störmecke echten Horror erlebte. Die Autos knallten in einem Heidentempo, bisweilen kaum eine Armlänge Abstand – 1,5 Meter sind eigentlich vorgesehen – an mir vorbei, weshalb ich in Hundesossen kurz Pause einlegen musste. Der Streckenabschnitt ist eine Rennstrecke und die beiden schwer einsehbaren Kurven sind brandgefährlich.



Im Jahr 2016 berichtete ich im WOLL-Magazin zum ersten Mal über das Ärgernis des fehlenden Radwegeschlusses auf dem SauerlandRadring. Bis heute ist rein gar nichts passiert! Der Grund? Einige oder vielleicht auch nur ein Landbesitzer sind nicht bereit, Land zu tauschen oder zu verkaufen, damit der Hochrisikoabschnitt Lenne – Störmecke mit einem Radweg zu einem Vergnügen statt einer Gefahr für Radfahrer wird.



Diese Sturheit regt mich auf, obwohl ich auch Sauerländer bin. Ich bin normalerweise ein ruhiger Mensch, doch dass sich ein Teil der Grundstücksbesitzer nicht einen Mikrometer von ihrer superbequemen wohlhabenden Position bewegen wollen, verstehe weder ich noch alle anderen Radler. Soll erst ein dramatischer Unfall passieren, bei dem ein Radfahrer von einem Fahrzeug tödlich verletzt wird?



Ich lade die Landbesitzer gerne ein, mit mir besagten Streckenabschnitt per Rad entlang der B236 zu fahren, damit sie selbst spüren, wie risikoreich es ist. Ja, man kann von Schmallenberg nach Lennestadt auch über Bracht und Oedingen fahren. Diese Alternative hat jedoch einen hinkenden Pferdefuß, da hier auf rund drei Kilometern der SauerlandRadring entlang der Bundesstraße ebenfalls nicht ausgebaut ist.



Nach den Planungen von Straßen.NRW soll der Abschnitt Lenne – Störmecke im Verlauf des Jahres 2024 oder auch erst 2025 einen Radweg erhalten. Hoffentlich kommen die Straßenplaner trotz Personalmangel in die Puschen und fangen mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2024 an. Am fehlenden Geld dürfte es nicht liegen, denn defekte Straßen werden ja relativ flink ausgebessert oder ausgebaut, während die Schließung lebensgefährlicher Radwegelücken stiefmütterlich auf die lange Bank geschoben werden. Sooooo, genug aufgeregt!