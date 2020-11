Warum haben wir im Sauerland Spaß am Nervenkitzel?

Die Leute im Sauerland lieben den Nervenkitzel und suchen immer mehr Abwechslung und Spaß. Unter anderem fahren die Leute im Sauerland gerne Ski oder klettern gerne hoch hinaus. Aber auch Ballonfahrten sind hoch im Kurs. Ein Highlight mit einem Plus an Nervenkitzel gibt es aber am Kahlen Asten. Mit einer Doppelseilrutsche können Leute von dem Berg aus ins Tal rauschen. Da gibt es Adrenalin pur.

Doch auch im Casino an Online Spielautomaten oder beim Roulette kommt Nervenkitzel pur auf. Wir brauchen halt immer Neues und Spannendes in unserer Freizeit, was das Leben erst richtig abwechslungsreich und besonders macht.

Ausschüttung von Glückshormonen

Gerade aber auch bei besonders schwierigen Aktivitäten fragen sich viele Leute, warum die meisten Menschen Spaß am Nervenkitzel haben. Warum gibt man sich freiwillig in Gefahr? Im Prinzip ist es so, dass im Körper Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn es kniffelig wird. Durch diese Glückshormone fühlen sich die Leute ganz einfach gut. Sie möchten dieses Gefühl immer wieder erleben.

Nervenkitzel kann ähnlich wie eine Droge wirken. Wer einmal Nervenkitzel erlebt hat, möchte schon bald wieder in diese Situation gelangen. Allerdings ist es auch so, dass die Leute irgendwann übermütig werden. Sie brauchen einen noch größeren Kick, um Adrenalin pur zu genießen. Deswegen werden immer gefährlichere Aktivitäten gewählt.

Aktivitäten mit Suchtpotential

Bei verschiedenen Situationen wie Basejumpen und Jagen werden die verschiedensten Stoffe und Substanzen freigesetzt. Hierzu gehören die Stoffe Endorphine, Noradrenalin und Dopamin. Die Wirkung dieser Stoffe auf das Gehirn ist nicht zu verachten. Wer einmal in eine solche Situation gekommen ist, der möchte das Gefühl wieder ansprechen und erleben.

Das Suchtpotential nach dem Kick ist also enorm, was natürlich auch immer gefährlicher werden kann. Übrigens gehören auch Karussellfahrten zu den Aktivitäten hinzu, die ein hohes Suchtpotential mit sich bringen. Eine Achterbahnfahrt, die Geisterbahn oder ein besonders spektakuläres Kettenkarussell, all das setzt die unterschiedlichen Stoffe frei, die sich auf das Gehirn auswirken und mit der Wirkung von Drogen vergleichbar sind.

Das Abenteuer-Gen ist ebenfalls ursächlich

Man kann aber auch sagen, dass es in den Genen liegt. Manche Leute sind abenteuerlustig. Andere Menschen hingegen gehen es lieber ruhig an und meiden Aktivitäten mit dem Kick. Bei den abenteuerlustigen Kandidaten ist es so, dass sie nicht weiter darüber nachdenken. Ihnen ist der Spaß und Kick wichtiger als die eigene Gesundheit.

Andere Menschen hingegen wägen im Vorfeld ab, ob sie sich in Gefahr begeben möchten und vor allem überlegen sie, wie hoch der Schaden für die Gesundheit sein könnte. Ist die Gefahr zu groß, verzichten sie lieber auf den Nervenkitzel. Aber die meisten Menschen sind doch dazu bereit, Abenteuer einzugehen, um besondere Momente zu erleben.

Nervenkitzel auch beim Spielen

Auch beim Spielen im Casino oder im Online Casino ist Nervenkitzel mit dabei. Wie geht die nächste Runde aus? Kommt ein schöner Gewinn zustande oder muss man nochmal nachlegen und sein Glück erneut herausfordern? Wie schon erwähnt, werden gewisse Stoffe und Substanzen freigesetzt, die Suchtpotential mitbringen. Das ist auch beim Spielen so. Deswegen sind auch Spieler immer einer erhöhten Spielsuchtgefahr ausgesetzt.

Sie wollen immer mehr und immer mehr spielen und versuchen, Verlorengegangenes wieder hereinzuholen. Das könnte ein Fiasko werden, wenn die Spieler den Überblick verlieren und nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Im Jahr 2021 gibt es auch einen geänderten Glücksspielstaatsvertrag, der Online Casinos erlauben soll. Bei dem neuen Vertrag wird viel Wert auf Sicherheit und Schutz vor Spielsucht gelegt. Spieler können dann maximal 1.000 Euro pro Monat einzahlen, was dem Suchtpotential entgegenwirken soll.

Den Überblick behalten und Grenzen setzen

Wer den Kick erleben möchte, der sollte sich aber auch gewisse Grenzen setzen und den Überblick behalten. Schließlich möchte bestimmt niemand entgleiten und Schlimmes erleben. Natürlich ist es ein schönes Erlebnis, ein Plus an Adrenalin zu erfahren. Doch irgendwann gibt es auch Grenzen.

Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, als Adrenalin-Junkie den Überblick zu behalten. Da ist es immer schön, wenn jemand mit dabei ist, der einem vielleicht etwas runter bringt und an unüberlegten Dingen hindert. Das gilt sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für Indoor-Aktivitäten und das Spielen im Online Casino.

Region mit vielen Möglichkeiten für mehr Adrenalin und Nervenkitzel

Nicht alle Regionen bringen viele Adrenalin-Möglichkeiten mit sich. Doch das Sauerland ist bestens geeignet, um Nervenkitzel pur zu erleben. Viele Leute finden beispielsweise den Astenkick spektakulär. Es ist Europas zweitgrößte Megazipline, die es in sich hat. Ob im Sommer oder im Winter, Leute können schnell hinab ins Tal rauschen und Spaß pur erleben. Aber auch Skifahren ist in der Region angesagt. Jeder kann im Sauerland auf seine Kosten kommen.

Weitere Aktivitäten im Sauerland sind Sommerrodelbahn, Indoor-Kartbahn, Eishalle, Kletterhalle und Hochseilgarten. Es kommen auch immer wieder neue Attraktionen hinzu. Wahrscheinlich gibt es im Sommer 2021 im Sauerland die längste Hängebrücke der Welt. Sie wird als Skyline an der Mühlenkopfschanze bezeichnet. Da werden sich die Adrenalin-Junkies schon drauf freuen.

Ohne Nervenkitzel ist es nur halb so schön

Auch wenn es einige Leute gibt, die immer etwas vorsichtig sind, ein bisschen Nervenkitzel darf ruhig immer sein. Für vorsichtige Leute sind eben schon kleinere Highlights adrenalinausstoßend. Andere Menschen brauchen den besonders großen Kick, um dem Gehirn etwas Gutes zu tun. Aber eins steht fest, ganz ohne Adrenalin ist auch nichts.

Deswegen begeben sich die Leute immer wieder in neue und teilweise gefährliche Situationen, um wieder das besondere Gefühl zu erleben. Vor allem ist es auch eine schöne und gelungene Abwechslung zu dem normalen und tristen Alltag. Endlich raus und Schönes erleben, das ist die Devise. Oder man setzt sich an den Laptop und startet ein schönes Spielchen im Online Casino, um dort den Kick zu erleben, den man braucht.

Zum Glück gibt es im Sauerland so viele verschiedene Möglichkeiten, um Spaß zu haben. So bleibt niemand auf der Strecke. Da sollte im Prinzip für jeden Aktivitäten-Typ etwas dabei sein. Selbst schon für die Kleinen finden sich interessante und spannende Aktivitäten vor, sodass auch die Kids schon den gewissen Kick erleben können. Da das Sauerland mit vielen Highlights gespickt ist, gibt es auch viele Leute, die gerne Urlaub in der Region machen, um Abwechslung pur zu erleben.