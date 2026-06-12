WarsteinLive: The Servants begeistern 450 Rockfans in Warstein

Auch der zweite Konzertabend der Reihe WarsteinLive war ein Erfolg: 450 Besucherinnen und Besucher kamen trotz unbeständigen Wetters zum Vorplatz der Kirche in der Stadt Warstein, um zu dem Sound der Band „The Servants“ zu feiern.

Die erfahrene Rockband aus dem Ruhrgebiet brachte mit Klassikern der 70er- und 80er-Jahre beste Festivalstimmung nach Warstein. Mit Songs von Rocklegenden wie AC/DC, Queen oder Deep Purple verwandelten „The Servants“ den Platz in eine energiegeladene Open-Air-Bühne. Das Publikum zeigte sich textsicher, feierte ausgelassen mit und sorgte für eine großartige Atmosphäre bis in die Abendstunden.

Ermöglicht wurde der kostenfreie Konzertabend durch die Unterstützung des Hauptsponsors Volksbank Hellweg eG. Für die kühlen Getränke sorgte das engagierte Thekenteam vom Warsteiner Tennispark, das mit viel Einsatz und guter Laune zum Gelingen des Abends beitrug.

„Es ist einfach beeindruckend zu sehen, wie WarsteinLive die Menschen zusammenbringt. 450 Gäste trotz der Regenschauer im Vorfeld, fantastische Stimmung – genau dafür machen wir diese Veranstaltungsreihe“, freut sich Andreas Wiemar, Vorsitzender des Vereinsbürgerring Warstein e.V. und Veranstalter der Konzertreihe „WarsteinLive“. „Unser Dank gilt den Sponsoren, den Vereinen und allen Helferinnen und Helfern sowie das tolle Publikum, die WarsteinLive möglich machen.“

Nach zwei erfolgreichen Abenden dürfen sich Musikfans bereits auf die nächste Veranstaltung freuen: Am 18. Juni 2026 steht die Band „MANIAC“ auf der Bühne. Die Besucherinnen und Besucher können sich erneut auf einen stimmungsvollen Abend mit Live-Musik unter freiem Himmel freuen – wie gewohnt kostenfrei und mitten im Herzen von Warstein.

WarsteinLive 2026 bleibt damit ein echtes Sommerhighlight für die gesamte Stadt.

Infokasten

Termine und Bands

Donnerstag, 18.06.2026 MANIAC

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort möglich

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.