WarsteinLive: SICK’S PACK bringt Power-Show

Live-Musik jeden Donnerstag im Juni mitten in Warstein

„Am 12. Juni bringt die Band SICK‘S PACK eine power- und emotionsgeladene Show bei WarsteinLive auf die Bühne, die Ihr nicht verpassen dürft!“, kündigt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins und Organisator der Konzertreihe WarsteinLive, an. Das Stadtmarketing hat die Eventreihe auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Vereinsbürgerring Warstein e.V. und der Warsteiner Brauerei organisiert. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei!

Die besten Rock- und Popsongs aus Vergangenheit und Gegenwart bietet SICK‘S PACK – Die Coverrockband aus Krefeld. Fünf Musiker, die auf der Bühne zu Hause sind und es genießen, mit dem Publikum eine Achterbahnfahrt durch die Musikgeschichte zu erleben. Die power- und emotionsgeladene Show mit fetzigen Rock-, tanzbaren Pop-Songs und gefühlvollen Balladen nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise. Grandiose Songs von Bon Jovi, Robbie Williams, U2, AC/DC, Depeche Mode u.v.m. erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Publikum entscheidet per Online-Voting darüber, welcher Song als Zugabe gespielt wird. „Wir stellen wöchentlich auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings (Facebook und Instagram) drei Songs zur Auswahl, und Ihr entscheidet, welcher als Zugabe gespielt wird. Die Bekanntgabe erfolgt erst beim Auftritt selbst“, freut sich Jeroen Tepas. Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Stadt Warstein soll auch der KI generierte Song „Stadt Warstein – unser Herz schlägt hier!“ in den Pausen gespielt werden. „So möchten wir die Zusammengehörigkeit der neun Ortsteile in einer Stadt nochmal hervorheben“, so Tepas.

Auch zum 2. Termin ist wieder für das leibliche Wohl mit einem Ausschankwagen der Warsteiner Brauerei gesorgt, an dem frisch gezapftes Warsteiner, Alkoholfreies und Softgetränke angeboten werden. Als Ausschankteam konnte der TuS 45 Warstein e.V. gewonnen werden. Zudem gibt es eine Auswahl an Cocktails am Cocktailstand. Leckere Speisen gibt es bei Hazal mit Pommes, Döner und Currywurst.