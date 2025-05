WarsteinLive: SHARKS rocken Eröffnungstermin

Live-Musik jeden Donnerstag im Juni mitten in der Stadt Warstein

„Am ersten Donnerstag spielen die SHARKS bereits zum 3. Mal bei WarsteinLive. Warum? Weil die SHARKS einfach so verdammt gut sind!“, freut sich Andreas Wiemar, Vorsitzender des Vereinsbürgerring Warstein und Veranstalter der Konzertreihe WarsteinLive. Der Vereinsbürgerring Warstein hat die Eventreihe auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Stadtmarketing Warstein e.V. und der Warsteiner Brauerei organisiert. Der Eintritt ist wie gehabt frei!

Bei den SHARKS gehören die größten Hits und Klassiker der letzten 30 Jahre bereits zum Grundrepertoire, so dass sie dem Publikum erneut die ganze Breitseite der Rockmusik bieten werden. Von liebevoll restaurierten 80er-Hits bis hin zu Cross-Over, von knackigem Gegenwarts-Pop bis hin zu bombastischen Hymnen rockt die fünfköpfige Band aus dem Sauerland mit ihren fetten SHARKS-Sounds die Ohrmuscheln. „Nach drei Auftritten bei WarsteinLive, kennen die Haie ihr Warsteiner Publikum bereits sehr gut und wissen was hier ankommt.“, freut sich Jeroen Tepas, Leiter des Stadtmarketing Warstein e.V.

Wie im letzten Jahr entscheidet das Publikum per Online-Voting über die Zugabe „Wir stellen wöchentlich auf unseren Social-Media-Kanälen drei Songs zur Auswahl und ihr entscheidet, welcher am Ende gespielt wird. Die Bekanntgabe erfolgt erst beim Auftritt selbst“, erklärt Sarah Tepas vom Stadtmarketing Verein. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Warstein soll auch der KI generierte Song „Stadt Warstein – unser Herz schlägt hier!“ in den Pausen abgespielt werden. „So möchten wir die Zusammengehörigkeit der neun Ortsteile in einer Stadt nochmal hervorheben“, so Tepas.

Auch in diesem Jahr ist wieder für das leibliche Wohl mit einem Ausschankwagen der Warsteiner Brauerei gesorgt, an dem frisch gezapftes Warsteiner, Alkoholfreies und Softgetränke angeboten werden. Als Ausschankteam konnte der Turnverein 1888 Warstein e.V. gewonnen werden. Zudem gibt es eine Auswahl an Cocktails, Lillet, Aperol & Co. am Cocktailstand. Leckere Speisen gibt es bei Hazal mit Pommes, Dönerbox und Currywurst.