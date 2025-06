WarsteinLive: PEARL Index schließt ab

Letztes WarsteinLive Konzert in 2025 – sei auch Du dabei!

Am Donnerstag, 26. Juni, findet das letzte Konzert von WarsteinLive für dieses Jahr statt. Würdig abgeschlossen wird die Veranstaltungsreihe durch die Band PEARL Index aus Anröchte, die in 2022 schon einmal bei WarsteinLive geglänzt hat.

Rockcover vom Feinsten mit druckvollem Bläsersatz! Das macht laut eigener Beschreibung die Band aus Anröchte aus. PEARL Index nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise zu den Klassikern des Rock und Soul, den Helden der „alten“ und „neuen“ deutschen Welle bis hin zum Besten der rockigen Gegenwart. Handgemachter Rock und Pop mit mehrstimmigem Gesang und druckvollem Bläsersatz aus Trompete, Saxofon und Posaune sorgen für beste musikalische Unterhaltung.

Auch beim letzten Konzert entscheidet das Publikum vorab per Online-Voting darüber, welcher Song als Zugabe gespielt wird. „Das Voting endet am Mittwoch, also könnt ihr alle noch schnell über Facebook oder Instagram abstimmen“, so Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.

Die Konzertreihe wird wieder gemeinsam durch den Vereinsbürgerring Warstein e.V., den Stadtmarketing Warstein e.V. und durch die Warsteiner Brauerei organisiert. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei! Auch beim letzten Termin ist wieder für das leibliche Wohl mit einem Ausschankwagen der Warsteiner Brauerei gesorgt, an dem frisch gezapftes Warsteiner, Alkoholfreies und Softgetränke angeboten werden. Als Ausschankteam konnte der Ski-Klub Warstein e.V. gewonnen werden. Zudem gibt es eine Auswahl an Cocktails, Lillet, Aperol & Co. am Cocktailstand. Leckere Speisen gibt es bei Hazal mit Pommes, Döner und Currywurst.