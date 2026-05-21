WarsteinLive – Musikgenuss unter freiem Himmel bei freiem Eintritt

Vier Konzertabende im Juni – dank starkem Engagement der Sponsoren erneut kostenfrei

Gute Nachrichten für alle Musikfans: Auch in diesem Jahr heißt es wieder Bühne frei für WarsteinLive. Die erfolgreiche Open-Air-Konzertreihe geht bereits in ihre fünfte Saison – und der Eintritt bleibt dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren erneut frei.

Seit 2022 wird WarsteinLive gemeinschaftlich vom Vereinsbürgerring Warstein e.V., der Warsteiner Brauerei und dem Stadtmarketing Warstein e.V. organisiert. Das bewährte Konzept: Hochwertige Live-Musik, sommerliche Atmosphäre und ein offenes Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger – ohne Eintrittskarte. Getränke sind auf dem Veranstaltungsgelände gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

An vier Abenden im Juni verwandelt sich die Innenstadt von Warstein wieder in eine lebendige Musikmeile. Unterschiedliche Bands sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und beste Stimmung unter freiem Himmel. Ziel der Veranstalter ist es, Menschen aller Generationen zusammenzubringen und das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt weiter zu stärken.

„Dass wir WarsteinLive auch 2026 kostenfrei anbieten können, ist keine Selbstverständlichkeit. Möglich wird dies nur durch die verlässliche Unterstützung unserer Partner und Sponsoren“, betont Andreas Wiemar, Vorsitzender des Vereinsbürgerrings Warstein e.V. „Unser Dank gilt allen Unternehmen, die sich für Kultur und Lebensqualität in unserer Stadt einsetzen. Gemeinsam schaffen wir ein Format, das weit über die Stadtgrenzen hinaus positive Aufmerksamkeit erzeugt.“

Die Liste der Unterstützer umfasst zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen der Region. Ihr Engagement sorgt nicht nur dafür, dass der Eintritt frei bleibt, sondern auch dafür, dass ein qualitativ hochwertiges Musikprogramm geboten werden kann. Bei einem gemeinsamen Treffen stimmten sich Veranstalter und Sponsoren bereits auf eine stimmungsvolle und erfolgreiche Konzertreihe ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die besondere Atmosphäre von WarsteinLive 2026 zu genießen. Weitere Informationen zu Terminen und auftretenden Bands sind auf der Website des Stadtmarketing Warstein e.V. abrufbar: https://www.stadtmarketing-warstein.de/de/unsere-stadt/warsteinlive

WarsteinLive 2026 – vier Abende, eine Stadt, ganz viel Musik.

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 04.06.2026 The 80s90s Liveband

Donnerstag, 11.06.2026 THE SERVANTS

Donnerstag, 18.06.2026 MANIAC

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt beim WarsteinLive ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort möglich

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.