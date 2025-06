WarsteinLive: MANIAC – Premium Rock

Stadt Warstein lädt anlässlich 50-jährigen Jubiläums zum gemeinsamen Feiern ein!

An Fronleichnam gibt es bei WarsteinLive ein besonderes Highlight: Die Stadt Warstein sponsert anlässlich des Stadtjubiläums – 50 Jahre Stadt Warstein – den Auftritt der Band „MANIAC“ und lädt die Bürgerschaft aller neun Ortsteile herzlich ein, gemeinsam auf dem Vorplatz der Kirche zu feiern. Der Eintritt ist wie immer frei!

Eine der bekanntesten Cover-Bands aus der Umgebung bringt die ultimative Rock-Party nach Warstein! Seit über 30 Jahren tourt die Paderborner Band um Guido Kauert und Anna Schmitz durch ganz Deutschland und begeistert ihr Publikum mit handgemachtem Rock und Pop. MANIAC covert das Beste aus 50 Jahren Musikgeschichte – und nicht einfach nur das: Gerade da, wo andere die Songs einfach nachspielen, bringt MANIAC eine eigene Note ein. Ihre Interpretation und Improvisation machen jedes Stück zu einem individuellen Erlebnis für die Zuhörer.

„Es freut mich, zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Warstein dem Publikum eine der besten Bands in der Region präsentieren zu können und lade alle Bürgerinnen und Bürger aller neun Ortsteile zu diesem Anlass herzlich ein, bei WarsteinLive gemeinsam in einer Stadt gebührend zu feiern.“, betont Bürgermeister, Thomas Schöne.

Wie bei den vorangegangenen Konzerten, entscheidet das Publikum vorab per Online-Voting darüber, welcher Song als Zugabe gespielt wird.

Die Konzertreihe wird wieder gemeinsam durch den Vereinsbürgerring Warstein e.V., den Stadtmarketing Warstein e.V. und durch die Warsteiner Brauerei organisiert. Für das leibliche Wohl sorgen an diesem Feiertag gleich zwei Ausschankwagen der Warsteiner Brauerei für frisch gezapftes Warsteiner, Alkoholfreies und Softgetränke. Als Ausschankteams konnten der VfS 59 Warstein e.V. und der Warsteiner Reitverein e.V. gewonnen werden. Zudem gibt es neben einer Auswahl an Cocktails auch Sekt & Co. am Cocktailstand. Leckere Speisen gibt es bei Hazal mit Pommes, Döner und Currywurst.