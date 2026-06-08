WarsteinLive geht in die zweite Runde-The Servants bringen Classic Rock nach Warstein

Rockklassiker unter freiem Himmel – Hauptsponsor ist die Volksbank Hellweg

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit rund 700 Besucherinnen und Besuchern geht die Konzertreihe WarsteinLive am Donnerstag, 11. Juni, in die zweite Runde. Mit der Band „The Servants“ erwartet das Publikum auf dem Vorplatz der Kirche in Warstein ein echtes musikalisches Highlight – und das wie gewohnt bei freiem Eintritt.

„The Servants“ gelten als Urgestein der Rockszene im Ruhrgebiet. Seit über 50 Jahren stehen die fünf Musiker auf der Bühne und begeistern Generationen von Rockfans. Unter dem Motto „Born to Rock“ präsentieren sie ein musikalisches Feuerwerk der Rockgeschichte und lassen die großen Klassiker der 70er- und 80er-Jahre wiederaufleben. Songs von Deep Purple, AC/DC, Queen, Dire Straits, Guns N’ Roses, ZZ Top oder The Police gehören ebenso zum Repertoire wie viele weitere legendäre Rockhymnen. Die Band verspricht eine elektrisierende Atmosphäre und eine energiegeladene Zeitreise durch die Geschichte des Classic Rock – ein Abend zum Mitsingen, Mitfeiern und Abrocken.

Ermöglicht wird das kostenfreie Konzert durch die Unterstützung des Hauptsponsors Volksbank Hellweg eG. Dank dieses Engagements bleibt WarsteinLive auch beim zweiten Termin für alle Besucherinnen und Besucher frei zugänglich.

Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Abend der Warsteiner Tennispark e.V., der das Thekenteam stellt und die Gäste mit kühlen Getränken versorgt. Damit ist auch abseits der Bühne beste Stimmung garantiert.

WarsteinLive steht für hochkarätige Live-Musik, starke Partnerschaften und gelebte Gemeinschaft mitten in der Stadt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, beim zweiten Konzertabend dabei zu sein, wenn es wieder heißt: Bühne frei für WarsteinLive 2026!

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 11.06.2026 THE SERVANTS

Donnerstag, 18.06.2026 MANIAC

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt beim WarsteinLive ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort über die Volksbank Hellweg möglich

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.