WarsteinLive-Finale: Die „SHARKS“ sorgen für den krönenden Abschluss

Fünfter Auftritt der Kultband – Sparkasse Hellweg-Lippe ist Hauptsponsor des Abends

Mit einem echten Highlight endet am Donnerstag, 25. Juni, die diesjährige Konzertreihe WarsteinLive: Die Band „SHARKS“ steht bereits zum 5. Mal auf der Bühne in der Stadt Warstein – und das aus gutem Grund. Die Musiker begeistern ihr Publikum Jahr für Jahr mit außergewöhnlicher Qualität, Spielfreude und einem mitreißenden musikalischen Gesamterlebnis.

Fans aus u.a. Warstein, Meschede und Sundern freuen sich bereits auf das große Finale unter freiem Himmel bei bestem Sommerwetter. Die SHARKS stehen dieses Jahr bereits zum 5. Mal bei WarsteinLive auf der Bühne. Die größten Hits und Klassiker der letzten 30 Jahre gehören zum Grundrepertoire. Bissiger als von den SHARKS jedoch, dürfte man dies beileibe nicht alle Tage erleben. Den Zuschauern wird die ganze Breitseite der Rockmusik geboten. Die Band versteht es, generationsübergreifend zu begeistern und den Vorplatz der Kirche erneut in eine große Sommer-Open-Air-Party zu verwandeln.

Aufgrund des WM-Deutschland-Spiels beginnen die SHARKS pünktlich um 19 Uhr, sodass das Konzert vor Anpfiff des Fußball-Spiels endet. Bei einigen Gastronomen in der Umgebung kann dann das Spiel geschaut und weitergefeiert werden.

Hauptsponsor des Abends ist die Sparkasse Hellweg-Lippe, die sich seit Jahren verlässlich für Kultur und Gemeinschaft in der Region engagiert. Neben der Unterstützung des Konzertabends übernimmt die Sparkasse auch das Sponsoring der Thekenteams während der gesamten WarsteinLive-Reihe für alle vier Termine und stärkt damit gezielt das ehrenamtliche Engagement der beteiligten Vereine. Thomas Raulf, Pressesprecher der Sparkasse Hellweg-Lippe, betont:

„WarsteinLive ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie lebendig unsere Region ist. Uns ist es wichtig, nicht nur kulturelle Veranstaltungen zu unterstützen, sondern auch das Ehrenamt dahinter zu fördern. Mit dem Sponsoring der Thekenteams möchten wir den Vereinen etwas zurückgeben, die mit großem Einsatz zum Gelingen dieser Abende beitragen.“

Für den Ausschank beim großen Finale sorgt der Prinzengarde Warstein e.V., der mit seinem engagierten Team für kühle Getränke und gute Laune hinter der Theke verantwortlich ist.

WarsteinLive 2026 verspricht damit noch einmal beste Stimmung, starke Live-Musik und ein beeindruckendes Gemeinschaftserlebnis zum Abschluss der Konzertreihe – wie immer kostenfrei und mitten im Herzen der Stadt Warstein.

Infokasten

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort möglich

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.